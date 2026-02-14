Vorteilswelt
„Vögels Lexikon“

„Siach“: Zwischen Beleidigung und Bewunderung

Vorarlberg
14.02.2026 15:43
Stefan Vögel
Stefan VögelStefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich des Hauptwortes „Siach“ an.

0 Kommentare

Das Wort Siech oder auch Siach hat seine Wurzel im aussterbenden Eigenschaftswort siech (krank, gebrechlich). Unter einem Siech verstand man in früheren Zeiten daher einen Kranken oder Aussätzigen und somit einen vom Rest der Gesellschaft in gewisser Weise Ausgestoßenen.

Die ursprünglich wertfreie Vokabel hat sich in unserer Mundart mit der Zeit zu einem Schimpfwort gewandelt, und der alemannische Siach unserer Tage ist von keiner diagnostizierbaren Krankheit mehr befallen, sondern es handelt sich um einen verschlagenen oder hintertriebenen Kerl.

Je nach vorangestelltem Eigenschaftswort kann dieser Kerl nun genauer spezifiziert werden (dumma/loada/kluppiga Siach) und dadurch mitunter sogar eine stille Form von Bewunderung auf sich ziehen (wie beim zäha Siach oder dem schlaua Siach). Mehrheitlich wird der Siach dennoch negativ wahrgenommen und auch so verwendet (hinterfotziga Siach, verlogana Siach, u.a.m).

Bei einigen wenigen Wortkombinationen kann das Urteil gar in beide Richtungen, gut und schlecht, ausfallen: So meint etwa der geile Siach sowohl einen lasterhaften Kerl als auch einen Menschen mit beneidenswerter Lebensgestaltung.

Der hura Siach kann ebenfalls abschätzig verstanden werden, ebenso oft wird damit aber eine Begabung bei einer bestimmten Tätigkeit zum Ausdruck gebracht („Im Giga spiela ischt der an hura Siach!“). Eine Verstärkung ins Negative stellt in jedem Falle der sogenannte Sausiach dar.

Vorarlberg
14.02.2026 15:43
Vorarlberg
