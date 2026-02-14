Nach Casino-Besuch: Mann von Regionalzug erfasst

In Bregenz kam es in der Nacht auf Samstag zu einem tragischen Zugunglück. Ein 40-jähriger Mann wollte gemeinsam mit einem Begleiter (38) die Gleise überqueren, dabei wurde er von einem Regionalzug erfasst. Alle Rettungsmaßnahmen blieben leider erfolglos.
Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 3 Uhr in der Früh. Zwei Männer, die zuvor im nicht weit entfernten Casino zu Gast waren, wollten offenbar per kürzestem Weg zum Bahnhof gelangen. Also kletterten sie über einen Zaun und machten sich daran, die Gleisanlagen zu überqueren. Dabei übersahen sie einen sich nähernden Regionalzug.
Zwar bemerkte der Lokführer die beiden Personen und leitete umgehend eine von einem akustischen Signal begleitete Notbremsung ein, tragischerweise konnte sich der 40-Jährige aber nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen – er wurde mit voller Wucht vom Zug erfasst und von diesem mehrere Meter mitgeschleift.
Vergebliche Rettungsmaßnahmen
Die zuerst eingetroffenen Polizisten leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, diese waren allerdings leider vergebens – der Verunglückte erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Sein Begleiter blieb zwar körperlich unversehrt, erlitt aber einen schweren Schock.
Der Bahnverkehr in dem betroffenen Bereich kam bis etwa 6 Uhr zum Erliegen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
