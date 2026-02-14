Nach Casino-Besuch: Mann von Regionalzug erfasst

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 3 Uhr in der Früh. Zwei Männer, die zuvor im nicht weit entfernten Casino zu Gast waren, wollten offenbar per kürzestem Weg zum Bahnhof gelangen. Also kletterten sie über einen Zaun und machten sich daran, die Gleisanlagen zu überqueren. Dabei übersahen sie einen sich nähernden Regionalzug.