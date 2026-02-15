Mama niedergestochen: 16-Jähriger soll in Anstalt

Der psychisch kranke 16-Jähriger attackierte im Juni seine Mutter (43) mit einem Stanleymesser, fügte ihr zahlreiche Schnitte und Stiche am Kopf, im Nacken sowie an Schultern und Armen zu. Die kleine Schwester (13) war der Mama zu Hilfe geeilt und wurde dabei selbst an Kopf und Schultern verletzt. Irgendwie gelang es Mutter und Tochter, dem tobenden Teenager seine Klinge zu entwinden. Daraufhin holte sich der 16-Jährige aus der Küche ein Fleischermesser – und stach erneut zu.