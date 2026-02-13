Torloser Test! Nur ein Austria-Sieg vor Ligastart

Trainer Mader bilanziert positiv

Erst nach einem Sechsfach-Wechsel kam mehr Elan ins Angriffsspiel. Mader schickte eine 4-4-2-Formation aufs Feld, im Angriff begannen Jastremski und Neuverpflichtung Abubakar, die sich aber beide nicht entscheidend durchsetzen konnte. Erst in der Schlussphase kam Lustenau zu Chancen. „Mit den Auswechslungen haben wir unsere extreme Flexibilität bewiesen, wir sind gerüstet für den Meisterschaftsstart“, so Mader, der den Spielern nur zwei Tage frei gibt.