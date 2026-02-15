Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Equal Pay Day

Der Kampf der Frauen um finanzielle Unabhängigkeit

Vorarlberg
15.02.2026 07:55
In Vorarlberg verdienen Frauen im Schnitt um 20 Prozent weniger als Männer.
In Vorarlberg verdienen Frauen im Schnitt um 20 Prozent weniger als Männer.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Philipp Vondrak
Von Philipp Vondrak

Frauen verdienen immer noch deutlich weniger als Männer. Die „Krone“ hat mit Ingrid Andres von „femail“ über Altersarmut, Teilzeitfallen und echte Unabhängigkeit gesprochen.

0 Kommentare

„Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet, ein Leben führen zu können, ohne auf Sozialleistungen angewiesen zu sein, und sich kleine Dinge wie einen Kaffee im Lokal oder einen Wochenendtrip leisten zu können“, sagt Ingrid Andres, Referentin für finanzielle Unabhängigkeit bei „femail Vorarlberg“. Sie berät und informiert Frauen in Workshops und Einzelsitzungen. Viele Teilnehmerinnen bei ihren Kursen seien verunsichert und hätten Angst vor Altersarmut. Doch es gibt Möglichkeiten, die Situation zu verbessern. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
15.02.2026 07:55
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 1°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
0° / 3°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 4°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
0° / 4°
Symbol stark bewölkt
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Equal Pay Day
Der Kampf der Frauen um finanzielle Unabhängigkeit
Gerechtes Remis
Nullnummer bei TSV Hartberg gegen SCR Altach!
Olympiasiegerin Rädler
Emotionen pur bei Arianes Empfang in Möggers
Altachs Frauen testen
Bei der Generalprobe steht die Effizienz im Fokus
„Vögels Lexikon“
„Siach“: Zwischen Beleidigung und Bewunderung
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine