Der Kampf der Frauen um finanzielle Unabhängigkeit

Frauen verdienen immer noch deutlich weniger als Männer. Die „Krone“ hat mit Ingrid Andres von „femail“ über Altersarmut, Teilzeitfallen und echte Unabhängigkeit gesprochen.
„Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet, ein Leben führen zu können, ohne auf Sozialleistungen angewiesen zu sein, und sich kleine Dinge wie einen Kaffee im Lokal oder einen Wochenendtrip leisten zu können“, sagt Ingrid Andres, Referentin für finanzielle Unabhängigkeit bei „femail Vorarlberg“. Sie berät und informiert Frauen in Workshops und Einzelsitzungen. Viele Teilnehmerinnen bei ihren Kursen seien verunsichert und hätten Angst vor Altersarmut. Doch es gibt Möglichkeiten, die Situation zu verbessern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.