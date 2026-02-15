Der Kampf der Frauen um finanzielle Unabhängigkeit

„Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet, ein Leben führen zu können, ohne auf Sozialleistungen angewiesen zu sein, und sich kleine Dinge wie einen Kaffee im Lokal oder einen Wochenendtrip leisten zu können“, sagt Ingrid Andres, Referentin für finanzielle Unabhängigkeit bei „femail Vorarlberg“. Sie berät und informiert Frauen in Workshops und Einzelsitzungen. Viele Teilnehmerinnen bei ihren Kursen seien verunsichert und hätten Angst vor Altersarmut. Doch es gibt Möglichkeiten, die Situation zu verbessern.