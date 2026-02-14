Die Biedermeier kommen

Merkwürdig, dass sich ausgerechnet diese Generation auf Werte besinnt, die längst überholt schienen, nunmehr aber wieder im Schwang sind. Ein dumpfes Biedermeier-Gewese schleicht sich in unsere Gesellschaft ein. Nimmt man sich am sauber gescheitelten Vorsitzenden der GD (Generation Deutschland) Jean-Pascal Hohm ein Vorbild, weiß man, wohin die Reise gehen wird. Hohm vertritt ungeniert rechtsextreme Verschwörungsideologien („Bevölkerungsaustausch“), gilt als Idealtypus eines jungen Parteifunktionärs. Die Grundprinzipien: in der Partei funktionieren, auf Alleingänge verzichten, sich nicht in den Vordergrund stellen, Gehorsamkeit zeigen und unerbittliche Disziplin. Schönes, neues Deutschland.