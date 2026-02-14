Die Biedermeier kommen

Die rechtsextreme AfD ist in Deutschland auf dem Vormarsch – und das absurderweise mit einem rückwärtsgewandten Weltbild. „Krone“-Kolumnist Robert Schneider über eine Partei, die rechte Verschwörungsideologien und dumpfes Biedermeier-Gewese miteinander verbindet.
Eine blonde, junge Frau in kornblauem Fantasiedirndl. Im Hintergrund die deutsche, windgebeutelte Flagge und drohende Gewitterwolken. Es könnten genauso gut Hammer und Sichel sein. Das alles im Stil der 40er-Jahre gemalt (wohl eher durch einen Bild-Bot generiert), dazu die Überschrift: „Generation Deutschland“. Oder soll es ein Rollmaßband sein, auf dem „Nicht für linke Hände“ steht? Gar ein „Heimreise-Kalender 2026“ mit der Überschrift „Die 12 schönsten Heimatorte“, wo zynischerweise weite Sanddünenlandschaften aus der Levante abgebildet sind?
Das alles kann im „AfD-Fanshop“ um nicht wenig Geld erworben werden, denn die Jugendorganisation der AfD stellt sich gerade für die kommenden Kommunal- und Landtagswahlen (in fünf Bundesländern) neu auf und versinkt dabei heillos in widerwärtig brauner Ästhetik.
Aber auch das scheint wenig zu helfen. Die Kaderschmiede der AfD kämpft mit denselben Problemen wie alle anderen Parteien. Niemand will mehr in die Politik, und unter der jungen Generation offensichtlich nur noch jene, denen Deutschland zu multikulti ist, zu gegendert, zu frauenfreundlich.
Merkwürdig, dass sich ausgerechnet diese Generation auf Werte besinnt, die längst überholt schienen, nunmehr aber wieder im Schwang sind. Ein dumpfes Biedermeier-Gewese schleicht sich in unsere Gesellschaft ein. Nimmt man sich am sauber gescheitelten Vorsitzenden der GD (Generation Deutschland) Jean-Pascal Hohm ein Vorbild, weiß man, wohin die Reise gehen wird. Hohm vertritt ungeniert rechtsextreme Verschwörungsideologien („Bevölkerungsaustausch“), gilt als Idealtypus eines jungen Parteifunktionärs. Die Grundprinzipien: in der Partei funktionieren, auf Alleingänge verzichten, sich nicht in den Vordergrund stellen, Gehorsamkeit zeigen und unerbittliche Disziplin. Schönes, neues Deutschland.
