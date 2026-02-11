Debatte um Wahlen unter US-Druck in der Ukraine

Kreml: „Weite Strecke bei Verhandlungen“

Das Weiße Haus übt derzeit Druck auf Selenskyj aus, den Krieg bis zum Sommer zu beenden. Aus Moskau ist aber ebenfalls kein Entgegenkommen erkennbar. Ein Datum für neue Gespräche unter US-Vermittlung gebe es bisher nicht, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Außenminister Sergej Lawrow meinte, dass noch eine weite Strecke bei den Verhandlungen zurückzulegen sei. Bei diesen Gesprächen sind die Europäerinnen und Europäer nicht dabei. Die russische Regierung hat immer wieder kritisiert, dass die EU-Staaten wegen ihrer Waffenlieferungen und der Unterstützung der Ukraine nicht unparteiisch seien. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen, wieder direkt mit Russlands Machthaber Wladimir Putin zu sprechen. Man könne die Diskussionen nicht an die Amerikanerinnen und Amerikaner delegieren, sagte er.