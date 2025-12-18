Kämpfte für Ukraine
Russland: 13 Jahre Lagerhaft für britischen Soldat
Der Brite Hayden D. ist von einem russischen Gericht zu 30 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, als Söldner in der besetzten Region Donezk für die Ukraine gekämpft zu haben.
Der Brite ist im August 2024 per Bus über Polen in die Ukraine gekommen und hat für die Internationale Legion gekämpft. Sein Sold soll zwischen 400 und 500 Dollar pro Monat betragen haben.
Bei Verhaftung angeblich mit US-Sturmgewehr bewaffnet
Im Winter 2024 sei er gefangen genommen worden. Russischen Angaben zufolge soll er damals mit einem US-Sturmgewehr bewaffnet gewesen sein. Seit Jänner 2025 galt er offiziell als vermisst.
Der Prozess gegen den 30-Jährigen fand in der von Kreml-Truppen besetzten ukrainischen Stadt Donezk statt. Russische Staatsanwälte ließen Bilder veröffentlichen, auf denen D. in einem vergitterten Käfig zu sehen ist – eine in Russland durchaus gängige Praxis bei Gerichtsverhandlungen.
Das britische Außenministerium hatte zuvor die Anschuldigungen als „falsch“ bezeichnet. D. sei kein Söldner, sondern „ein Kriegsgefangener“. Ihm müssen „alle Rechte und Schutzmaßnahmen gewährt werden, die Kriegsgefangenen gemäß den Genfer Konventionen zustehen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.