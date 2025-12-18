Vorteilswelt
Kämpfte für Ukraine

Russland: 13 Jahre Lagerhaft für britischen Soldat

Ausland
18.12.2025 13:32
Der britische Söldner Hayden D. wurde zu 13 Jahren Lagerhaft in Russland verurteilt.
Der britische Söldner Hayden D. wurde zu 13 Jahren Lagerhaft in Russland verurteilt.(Bild: AFP/HANDOUT)

Der Brite Hayden D. ist von einem russischen Gericht zu 30 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, als Söldner in der besetzten Region Donezk für die Ukraine gekämpft zu haben.

0 Kommentare

Der Brite ist im August 2024 per Bus über Polen in die Ukraine gekommen und hat für die Internationale Legion gekämpft. Sein Sold soll zwischen 400 und 500 Dollar pro Monat betragen haben.

Bei Verhaftung angeblich mit US-Sturmgewehr bewaffnet
Im Winter 2024 sei er gefangen genommen worden. Russischen Angaben zufolge soll er damals mit einem US-Sturmgewehr bewaffnet gewesen sein. Seit Jänner 2025 galt er offiziell als vermisst.

Der Prozess gegen den 30-Jährigen fand in der von Kreml-Truppen besetzten ukrainischen Stadt Donezk statt. Russische Staatsanwälte ließen Bilder veröffentlichen, auf denen D. in einem vergitterten Käfig zu sehen ist – eine in Russland durchaus gängige Praxis bei Gerichtsverhandlungen.

Das britische Außenministerium hatte zuvor die Anschuldigungen als „falsch“ bezeichnet. D. sei kein Söldner, sondern „ein Kriegsgefangener“. Ihm müssen „alle Rechte und Schutzmaßnahmen gewährt werden, die Kriegsgefangenen gemäß den Genfer Konventionen zustehen“.

