Russland verlor laut Bericht 1,2 Mio. Soldaten

Seit Zweitem Weltkrieg noch nie so hohe Verluste

Mit Blick auf Russland schreiben die Autoren: „In keinem Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg hat eine Großmacht so hohe Verlust- und Todeszahlen erlitten.“ Der Kreml weist die Einschätzungen zurück. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, Zahlen wie jene aus dem US-Bericht dürften nicht als glaubhaft betrachtet werden. Angaben zu russischen Verlusten dürfe ausschließlich das Verteidigungsministerium veröffentlichen.