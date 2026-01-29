Verwundet oder tot
Russland verlor laut Bericht 1,2 Mio. Soldaten
Fast vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zeichnen neue Berechnungen aus den USA ein dramatisches Bild: Laut einer Analyse einer renommierten Denkfabrik sollen auf russischer Seite bereits rund 1,2 Millionen Soldaten verwundet oder getötet worden sein – eine Größenordnung, die selbst im historischen Vergleich herausragt.
Nach einem Bericht des in Washington ansässigen Center for Strategic and International Studies (CSIS) hat die russische Armee seit Februar 2022 demnach rund 325.000 getötete Soldaten zu beklagen. Insgesamt summieren sich die Verluste durch Tod oder Verwundung laut den US-Experten auf etwa 1,2 Millionen Angehörige der russischen Streitkräfte. Für die Ukraine beziffert der Bericht die Verluste auf 500.000 bis 600.000 Soldaten, darunter 100.000 bis 140.000 Tote.
Gesamt wohl bald zwei Millionen Verluste
Das CSIS stützt seine Berechnungen nach eigenen Angaben auf Informationen von Militärs, Geheimdiensten und Regierungen mehrerer Länder. Sollten die Kämpfe in der derzeitigen Intensität anhalten, könnte die Gesamtzahl der Verluste auf beiden Seiten bereits im April die Marke von zwei Millionen Soldaten überschreiten, heißt es in dem Bericht.
Seit Zweitem Weltkrieg noch nie so hohe Verluste
Mit Blick auf Russland schreiben die Autoren: „In keinem Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg hat eine Großmacht so hohe Verlust- und Todeszahlen erlitten.“ Der Kreml weist die Einschätzungen zurück. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, Zahlen wie jene aus dem US-Bericht dürften nicht als glaubhaft betrachtet werden. Angaben zu russischen Verlusten dürfe ausschließlich das Verteidigungsministerium veröffentlichen.
Die Berechnungen aus den USA decken sich jedoch weitgehend mit den Angaben des ukrainischen Generalstabs in Kiew, der ebenfalls von rund 1,23 Millionen getöteten oder verwundeten russischen Soldaten ausgeht. Nach ukrainischen Angaben fließen unter anderem abgehörte Funksprüche der russischen Seite in diese Schätzungen ein, eine unabhängige Überprüfung im Detail ist jedoch nicht möglich.
Zahlen aber unvollständig
Unabhängige Versuche, die Zahl der Gefallenen zu erfassen, greifen auf öffentliche Quellen zurück. In Russland wertet das Nachrichtenportal „Mediazona“ unter anderem Beerdigungen, Todesanzeigen und Einträge in sozialen Netzwerken aus und ging Mitte Februar von 163.600 nachweislich getöteten russischen Soldaten aus.
Auf der ukrainischen Website ualosses.org werden 87.000 getötete Soldaten, 86.000 Vermisste sowie 4400 ukrainische Kriegsgefangene in Russland genannt. Beide Projekte betonen, dass ihre Zahlen unvollständig seien, da viele Todesfälle nicht öffentlich bekannt würden.
