Schmuggel aus Bangkok erneut in Wien gescheitert

Satte 11,3 Kilo Cannabiskraut wurden in dem Koffer des Briten entdeckt – fein säuberlich verpackt und offenbar bereit für den Schmuggel nach Großbritannien. Der Koffer war zuvor in Bangkok eingecheckt worden und sollte über Frankfurt nach Newcastle fliegen. Doch statt auf seinem Anschlussflug landete der verdutzte31-Jährige in Handschellen – direkt auf dem Weg in die Justizanstalt Korneuburg.