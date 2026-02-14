Olympia: Diese Spiele haben einen eigenen Duft

Diese Olympischen Spielen haben einen eigenen Duft – eine Kolumne von „Krone“-Reporter Georg Fraisl.
Im Gegensatz zum ukrainischen Skeletonfahrer Wladislaw Heraskjewitsch, der mit seinem Helm voller Bilder getöteter Sportkollegen nicht bei Olympia starten darf, schritt das IOC gegen den Freestyler Gus Kenworthy nicht ein. Weil er seinen Protest nicht im Zuge eines Wettkampfes geäußert hat. Gus hat in den Schnee von Livigno gepinkelt.
Nicht irgendwie, weil er gerade einmal musste. Nein. Gus hat seinen Protest gegen die amerikanische Einwanderungsbehörde ICE in den Schnee uriniert. „Fuck ICE“. Und man ist versucht, das Wort „angeblich“ anzufügen. Schließlich zeugt das Schriftbild von außergewöhnlichen Fähigkeiten. Vor allem der Punkt über dem i ... Kenworthy scheint wahrhaft ein echter „Kunstpinkler“ zu sein.
Was einem die sonderbare Profession eines „Flatulenzkünstlers“ in Erinnerung ruft. Oft auch vulgär „Kunstfurzer“ genannt. Kein Scherz: Das war rund um 1900 ein durchaus einträglicher Beruf. Der Franzose Joseph Pujol trat mit den verschiedenen Tönen seiner Abwinde im Pariser Moulin Rouge auf. Zugegeben: Eine Disziplin, die heute nicht mehr allzu viel Respekt genießt.
Obwohl ... In den voll besetzten Bussen dieser Spiele kommt einem bisweilen schon der Gedanke, die Flatulenzkunst sei einer der Vorführ-Bewerbe des IOC. Die olfaktorische Seite von Olympia ist oft grenzwertig. Man beginnt da zu verstehen, was „Leben am Limit“ bedeutet.
Den Italienern stinkt mehr die angebliche Präsenz der ICE-Beamten bei ihren laufenden Spielen. Es gab deswegen ja schon schwere Ausschreitungen in Mailand. Sonst ist die Sache bei Olympia aber eher Gegenstand nächtlicher Bar-Diskussionen. Mit einer großen Frage: „Was täten die Amis denn sagen, wenn die Carabinieri nach Washington kommen würden?“
