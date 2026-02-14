Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Fuck ICE“

Olympia: Diese Spiele haben einen eigenen Duft

Olympia
14.02.2026 07:19
Gus Kenworthy konnte jubeln: Das IOC ließ seine Pinkel-Kritik durchgehen.
Gus Kenworthy konnte jubeln: Das IOC ließ seine Pinkel-Kritik durchgehen.(Bild: AP/Andy Wong)
Porträt von Georg Fraisl
Von Georg Fraisl

Diese Olympischen Spielen haben einen eigenen Duft – eine Kolumne von „Krone“-Reporter Georg Fraisl.

0 Kommentare

Im Gegensatz zum ukrainischen Skeletonfahrer Wladislaw Heraskjewitsch, der mit seinem Helm voller Bilder getöteter Sportkollegen nicht bei Olympia starten darf, schritt das IOC gegen den Freestyler Gus Kenworthy nicht ein. Weil er seinen Protest nicht im Zuge eines Wettkampfes geäußert hat. Gus hat in den Schnee von Livigno gepinkelt.

Nicht irgendwie, weil er gerade einmal musste. Nein. Gus hat seinen Protest gegen die amerikanische Einwanderungsbehörde ICE in den Schnee uriniert. „Fuck ICE“. Und man ist versucht, das Wort „angeblich“ anzufügen. Schließlich zeugt das Schriftbild von außergewöhnlichen Fähigkeiten. Vor allem der Punkt über dem i ... Kenworthy scheint wahrhaft ein echter „Kunstpinkler“ zu sein.

Was einem die sonderbare Profession eines „Flatulenzkünstlers“ in Erinnerung ruft. Oft auch vulgär „Kunstfurzer“ genannt. Kein Scherz: Das war rund um 1900 ein durchaus einträglicher Beruf. Der Franzose Joseph Pujol trat mit den verschiedenen Tönen seiner Abwinde im Pariser Moulin Rouge auf. Zugegeben: Eine Disziplin, die heute nicht mehr allzu viel Respekt genießt.

Obwohl ... In den voll besetzten Bussen dieser Spiele kommt einem bisweilen schon der Gedanke, die Flatulenzkunst sei einer der Vorführ-Bewerbe des IOC. Die olfaktorische Seite von Olympia ist oft grenzwertig. Man beginnt da zu verstehen, was „Leben am Limit“ bedeutet.

Den Italienern stinkt mehr die angebliche Präsenz der ICE-Beamten bei ihren laufenden Spielen. Es gab deswegen ja schon schwere Ausschreitungen in Mailand. Sonst ist die Sache bei Olympia aber eher Gegenstand nächtlicher Bar-Diskussionen. Mit einer großen Frage: „Was täten die Amis denn sagen, wenn die Carabinieri nach Washington kommen würden?“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
14.02.2026 07:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
182.663 mal gelesen
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
109.417 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
109.066 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2200 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
853 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
852 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Mehr Olympia
„Fuck ICE“
Olympia: Diese Spiele haben einen eigenen Duft
„Krone“-Stopplicht
Olympia-Topwerte! Das sind Feiertage für den Sport
Albtraum bei Olympia
„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“
ÖSV-Überraschungsdame
Olympia-Start! „Noch vor ein paar Monaten …“
Krone Plus Logo
Rauschende Feiern
Österreichs viertes Gold kam mitten in der Nacht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf