Olympia: Diese Spiele haben einen eigenen Duft

Nicht irgendwie, weil er gerade einmal musste. Nein. Gus hat seinen Protest gegen die amerikanische Einwanderungsbehörde ICE in den Schnee uriniert. „Fuck ICE“. Und man ist versucht, das Wort „angeblich“ anzufügen. Schließlich zeugt das Schriftbild von außergewöhnlichen Fähigkeiten. Vor allem der Punkt über dem i ... Kenworthy scheint wahrhaft ein echter „Kunstpinkler“ zu sein.