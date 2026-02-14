Olympia-Topwerte! Das sind Feiertage für den Sport

Ein paar Zahlen, die die Begeisterung klar widerspiegeln. Der ORF hatte bei seinen Liveübertragungen einen Marktanteil von bis zu 70 Prozent, sogar beim Rodeln fieberte eine halbe Million Menschen vor den TV-Geräten mit. Die Olympia-Beiträge der „Krone“-Reporter aus Italien auf Instagram, Facebook oder TikTok erzielten am Donnerstag und Freitag 3,5 Millionen Aufrufe. Topwerte, Feiertage für den Sport …