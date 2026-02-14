Schwere Verletzung überschattet Kanadas Aufstieg

Rekordolympiasieger Kanada hat am Freitag auch sein zweites Spiel im olympischen Eishockey-Turnier der Männer gewonnen und steht vorzeitig im Viertelfinale. Die Auswahl der NHL-Größen besiegte die Schweiz mit 5:1, nachdem sie zum Auftakt Tschechien mit 5:0 überrollt hatte.
Überschattet war die Partie von einer schweren Verletzung von Schweiz-Star Kevin Fiala. Der NHL-Profi von den Los Angeles Kings musste minutenlang am Eis versorgt werden, ehe er abtransportiert wurde, nachdem ihm Tom Wilson unglücklich aufs Bein gefallen war.
NHL-Superstar Connor McDavid erzielte für die Kanadier sein lange erwartetes erstes Olympia-Tor.
Titelverteidiger Finnland besiegt Schweden
Die Tschechen verspielten gegen Frankreich zwischenzeitlich eine 2:0-Führung, schrieben mit einem 6:3 aber den ersten Sieg an und treffen zum Abschluss der Gruppenphase auf die Schweiz. In der Gruppe B rehabilitierte sich Finnland für die 1:4-Auftaktniederlage gegen die Slowakei. Der Olympiasieger von Peking 2022 gewann das skandinavische Duell gegen Schweden 4:1. Die Slowaken besiegten mit 3:2 auch Italien.
Bei den Frauen zog Topfavorit USA mit einem ungefährdeten 6:0 gegen Gastgeber Italien ins Semifinale ein. Eine Überraschung gab es im anderen Viertelfinale. Schweden setzte sich dank der herausragenden Torfrau Ebba Svensson, die alle 29 Schüsse parierte, gegen Tschechien mit 2:0 durch. Hanna Olsson brachte die Skandinavierinnen in der 25. Minute in Führung, 25 Sekunden vor Schluss machte Hilda Svensson mit einem Schuss ins leere Tor alles klar. Um die weiteren Halbfinal-Tickets spielen am Samstag Kanada und Deutschland (16.40 Uhr) bzw. Finnland und die Schweiz (21.10 Uhr).
