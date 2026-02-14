Schwere Verletzung überschattet Kanadas Aufstieg

Bei den Frauen zog Topfavorit USA mit einem ungefährdeten 6:0 gegen Gastgeber Italien ins Semifinale ein. Eine Überraschung gab es im anderen Viertelfinale. Schweden setzte sich dank der herausragenden Torfrau Ebba Svensson, die alle 29 Schüsse parierte, gegen Tschechien mit 2:0 durch. Hanna Olsson brachte die Skandinavierinnen in der 25. Minute in Führung, 25 Sekunden vor Schluss machte Hilda Svensson mit einem Schuss ins leere Tor alles klar. Um die weiteren Halbfinal-Tickets spielen am Samstag Kanada und Deutschland (16.40 Uhr) bzw. Finnland und die Schweiz (21.10 Uhr).