Soll Europa noch mehr aufrüsten?

Wie bewerten Sie die sicherheitspolitische Lage Europas? Sind steigende Rüstungsausgaben ein notwendiger Schritt zur Abschreckung – oder riskieren die Staaten damit eine weitere Eskalation? Welche Rolle sollte die Europäische Union künftig in der Verteidigungspolitik spielen?



Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!