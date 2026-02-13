Vorteilswelt
13.02.2026 11:35
(Bild: AP)

Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als eines der wichtigsten Foren für internationale Verteidigungspolitik. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Kriegs in der Ukraine und wachsenden Spannungen zwischen USA und China rückt Aufrüstung stärker in den Fokus. Unsere Frage des Tages vom 13. Februar 2026 lautet daher: „Münchner Sicherheitskonferenz: Soll Europa noch mehr aufrüsten?

0 Kommentare

Wie bewerten Sie die sicherheitspolitische Lage Europas? Sind steigende Rüstungsausgaben ein notwendiger Schritt zur Abschreckung – oder riskieren die Staaten damit eine weitere Eskalation? Welche Rolle sollte die Europäische Union künftig in der Verteidigungspolitik spielen?


Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

