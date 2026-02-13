Einstiges Toptalent verlässt die Bullen

Liefering gibt eine Woche vor dem Frühjahrsstart noch einen Spieler ab. Der Zweitligist trennt sich von Mittelfeldspieler Elione Fernandes-Neto. Die Zeit des Deutschen in der Mozartstadt war geprägt von vielen Verletzungen.
Ein weiterer Spieler, der sich bei den Bullen in die Liste derer einreiht, die unter großen Erwartungen gekommen sind, diese aber nie erfüllen konnten. Denn wie von der „Krone“ vor mehreren Tagen berichtet, verlässt Elione Fernandes-Neto die Bullen, wechselt in die tschechische erste Liga zum FC Hradec Králové.
Nur 19 Spiele für Liefering
Der Deutsche kam im August 2023 vom deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, wo er 13 Zweitligaspiele absolvierte. Es soll sich um eine Ablösesumme von 3 Millionen Euro gehandelt haben, womit er damals zum drittteuersten Verkauf des Klubs wurde. Düsseldorf soll sich laut „Bild“ damals auch mehrere Boni gesichert, durch die Fernandes-Neto am Ende sogar sechs Millionen Euro hätte kosten können. Soweit ging es aber wohl nicht, wenn man auf seine Einsatzzeiten blickt.
Wie viele Youngsters sollte der damals 17-Jährige als Kooperationsspieler bei Zweitligist Liefering zum Einsatz kommen. Seine Zeit dort war aber geprägt von viel Pech und Verletzungen. Denn zuerst war er nicht spielberechtigt. In der Folge musste er aufgrund vieler Verletzungen zuschauen, lief auch deshalb nur in 19 Pflichtspielen für die Jungbullen auf. In der aktuellen Spielzeit war der heute 20-Jährige immerhin fit, spielte sechs Mal in der 2. Liga.
Diese startet kommende Woche ins Frühjahr. Am Valentinstag bestreitet Liefering noch einen letzten Probegalopp gegen Dynamo Budweis (Akademie Liefering, 15) und am 21. Februar geht es auswärts bei Sturm II erstmals 2026 um Punkte.
