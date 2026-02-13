Einstiges Toptalent verlässt die Bullen

Nur 19 Spiele für Liefering

Der Deutsche kam im August 2023 vom deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, wo er 13 Zweitligaspiele absolvierte. Es soll sich um eine Ablösesumme von 3 Millionen Euro gehandelt haben, womit er damals zum drittteuersten Verkauf des Klubs wurde. Düsseldorf soll sich laut „Bild“ damals auch mehrere Boni gesichert, durch die Fernandes-Neto am Ende sogar sechs Millionen Euro hätte kosten können. Soweit ging es aber wohl nicht, wenn man auf seine Einsatzzeiten blickt.