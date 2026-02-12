Banküberfall in Graz: Polizei nennt Täter-Details

Täter sprach „Steirisch“

Eine sofort eingeleitete Großfahndung blieb bislang ohne Erfolg. Beim Täter soll es sich laut Beschreibung um einen etwa 180 bis 185 großen Mann im Alter zwischen 25 und 50 Jahren handeln. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und einer schwarzen Kappe bekleidet. Der Mann mit schlanker Statur und hellem Hauttyp trug eine blonde Perücke, eine randlose Sonnenbrille in den Farben Orange/Rot sowie eine weiße FFP2-Maske. Darüber hinaus trug er flache Steckohrringe in Plattenform. Er sprach in steirischem Dialekt mit eher hoher Stimmlage und trug eine schwarze Sporttasche bei sich.