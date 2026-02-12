Banküberfall in Graz: Polizei nennt Täter-Details

Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Bank in Graz-Andritz (Steiermark) fahndet die Polizei weiter nach dem Täter und veröffentlicht Aufnahmen der Überwachungskameras. Der Mann trug eine Perücke und sprach in steirischem Dialekt. Die Bankmitarbeiter ließ der Täter gefesselt und mit übergestülpten Wollhauben zurück.
Am Mittwochnachmittag überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Bankfiliale in der Stattegger Straße in Graz-Andritz (wir haben berichtet). Auch am Donnerstag fehlt vom Täter weiterhin jede Spur, die Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren. Zudem veröffentlichten die Ermittler Aufnahmen des Täters aus Überwachungskameras und nannten Details zum Raubüberfall.
Täter ging strukturiert vor
Demnach waren zum Zeitpunkt des Überfalls keine Kunden, sondern nur fünf Mitarbeiter in der Bankfiliale. Der Täter bedrohte diese mit einer Pistole und drängte sie in ein Büro. Dort forderte er die geschockten Bankangestellten auf, ihm ihre Handys zu geben. Dann beauftragte er eine Frau, ihre Kollegen mit Klebeband an Sesseln zu fixieren.
Dabei wurden auch noch Wollhauben über die Gesichter der Opfer gestülpt und mit Klebeband fixiert. Bevor der Täter selbst die letzte Angestellte fesselte, nötigte er diese zur Öffnung des Tresors und forderte den Zugang zu den Kundenschließfächern. Danach brach der Täter einige wenige Schließfächer gewaltsam auf und flüchtete nach knapp 30 Minuten samt Beute in bislang unbekannter Höhe. Die fünf Bankmitarbeiter ließ er gefesselt zurück. Sie konnten sich nach einiger Zeit selbst befreien und alarmierten die Polizei.
Täter sprach „Steirisch“
Eine sofort eingeleitete Großfahndung blieb bislang ohne Erfolg. Beim Täter soll es sich laut Beschreibung um einen etwa 180 bis 185 großen Mann im Alter zwischen 25 und 50 Jahren handeln. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und einer schwarzen Kappe bekleidet. Der Mann mit schlanker Statur und hellem Hauttyp trug eine blonde Perücke, eine randlose Sonnenbrille in den Farben Orange/Rot sowie eine weiße FFP2-Maske. Darüber hinaus trug er flache Steckohrringe in Plattenform. Er sprach in steirischem Dialekt mit eher hoher Stimmlage und trug eine schwarze Sporttasche bei sich.
Hinweise zur Person oder zur Tat nimmt das LKA Steiermark unter 059133/60-3333 entgegen.
