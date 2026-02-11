Banküberfall in Graz: Polizei fahndet nach Täter

In der Stattegger Straße in Graz-Andritz wurde am Mittwochnachmittag eine Bank überfallen. Der Täter mit Beute in unbekannter Höhe ist flüchtig, die Polizei fahndet nach ihm.
Alle verfügbaren Streifen wurden zusammengezogen, auch ein Polizeihubschrauber kreist am Mittwochnachmittag über dem Grazer Bezirk Andritz. Grund dafür ist ein Banküberfall, bestätigt die Landespolizeidirektion gegenüber der „Krone“. Es gäbe noch wenig Informationen über den genauen Tathergang – etwa ist unklar, ob jemand verletzt wurde – jedoch sei der Täter flüchtig.
Im nahen Umfeld der Filiale kann es aufgrund der Alarmfahndung nun zu Straßensperren kommen. Die Polizei geht möglichen Sichtungen nach und kontrolliert das Gebiet engmaschig.
Die Tat soll sich laut „Krone“-Infos gegen 15.45 Uhr zugetragen haben. Zum Zeitpunkt des Überfalls hielten sich fünf Mitarbeiter in der Filiale auf. Körperlich verletzt dürfte laut ersten Erkenntnissen niemand sein.
Überfall mit Waffe kurz vor Weihnachten
Erst am 23. Dezember 2025 war in der Grazer Zinzendorfgasse eine Raiffeisenbank-Filiale überfallen worden. Der Täter trug scheinbar eine Latex-Maske, um sich als alter Mann zu tarnen. Er fragte den Bankangestellten nach einem Termin für ein Schließfach und zückte dann, als die beiden alleine waren, die Waffe. Er flüchtete mit einer Beute und konnte bis dato nicht ausfindig gemacht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.