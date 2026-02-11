Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf der Flucht

Banküberfall in Graz: Polizei fahndet nach Täter

Steiermark
11.02.2026 17:04
Mittwochabend läuft eine groß angelegte Fahndung in Graz-Andritz
Mittwochabend läuft eine groß angelegte Fahndung in Graz-Andritz(Bild: Marcus Stoimaier, Krone KREATIV)
Porträt von Marcus Stoimaier
Porträt von Hannah Michaeler
Von Marcus Stoimaier und Hannah Michaeler

In der Stattegger Straße in Graz-Andritz wurde am Mittwochnachmittag eine Bank überfallen. Der Täter mit Beute in unbekannter Höhe ist flüchtig, die Polizei fahndet nach ihm.

0 Kommentare

Alle verfügbaren Streifen wurden zusammengezogen, auch ein Polizeihubschrauber kreist am Mittwochnachmittag über dem Grazer Bezirk Andritz. Grund dafür ist ein Banküberfall, bestätigt die Landespolizeidirektion gegenüber der „Krone“. Es gäbe noch wenig Informationen über den genauen Tathergang – etwa ist unklar, ob jemand verletzt wurde – jedoch sei der Täter flüchtig. 

Im nahen Umfeld der Filiale kann es aufgrund der Alarmfahndung nun zu Straßensperren kommen. Die Polizei geht möglichen Sichtungen nach und kontrolliert das Gebiet engmaschig.

Die Tat soll sich laut „Krone“-Infos gegen 15.45 Uhr zugetragen haben. Zum Zeitpunkt des Überfalls hielten sich fünf Mitarbeiter in der Filiale auf. Körperlich verletzt dürfte laut ersten Erkenntnissen niemand sein. 

Lesen Sie auch:
Mit diesem Bild bittet die Landespolizeidirektion Steiermark um Hinweise.
Foto veröffentlicht
Bewaffneter „älterer Mann“ überfiel Bank in Graz
23.12.2025

Überfall mit Waffe kurz vor Weihnachten
Erst am 23. Dezember 2025 war in der Grazer Zinzendorfgasse eine Raiffeisenbank-Filiale überfallen worden. Der Täter trug scheinbar eine Latex-Maske, um sich als alter Mann zu tarnen. Er fragte den Bankangestellten nach einem Termin für ein Schließfach und zückte dann, als die beiden alleine waren, die Waffe. Er flüchtete mit einer Beute und konnte bis dato nicht ausfindig gemacht werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Graz
Polizei
Banküberfall
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.818 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
204.597 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
187.440 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
977 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
720 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf