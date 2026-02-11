Banküberfall in Graz: Polizei fahndet nach Täter

Überfall mit Waffe kurz vor Weihnachten

Erst am 23. Dezember 2025 war in der Grazer Zinzendorfgasse eine Raiffeisenbank-Filiale überfallen worden. Der Täter trug scheinbar eine Latex-Maske, um sich als alter Mann zu tarnen. Er fragte den Bankangestellten nach einem Termin für ein Schließfach und zückte dann, als die beiden alleine waren, die Waffe. Er flüchtete mit einer Beute und konnte bis dato nicht ausfindig gemacht werden.