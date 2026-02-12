Steirischer Amtsleiter vom Dienst freigestellt

Knalleffekt in einer großen obersteirischen Gemeinde: Wie die „Krone“ erfahren hat, wurde der Amtsleiter am Dienstag mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt. Nun droht ein langes juristisches Nachspiel.
Der Amtsleiter darf seit Dienstag seinen Dienst nicht mehr ausüben. Das bestätigte der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde auf „Krone“-Anfrage. Weitere Auskünfte könne er „aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine Personalangelegenheit handelt“ sowie zur Wahrung der Rechte des Betroffenen nicht erteilen. Die Agenden übernehmen jedenfalls vorläufig die beiden Stellvertreter des Amtsleiters.
Zwischen dem Ortschef und dem Amtsleiter dürfte es schon längere Zeit Konflikte gegeben haben. Konkret werden dem Bediensteten Vorwürfe von anderen Mitarbeitern, darunter Mobbing, zur Last gelegt, die Disziplinarkommission beim Land ist eingeschaltet, bestätigt Andreas Kleinbichler, der Anwalt des Amtsleiters.
Mit dem Bürgermeister geht Kleinbichler hart ins Gericht. Dieser habe sowohl von einer Dienstfreistellung als auch von einer vorläufigen Enthebung geschrieben. „Das sind rechtlich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Er muss sich entscheiden.“ Der Bürgermeister dürfte laut Kleinblichler seit Langem akribisch auf diesen Schritt hingearbeitet haben, doch der Amtsleiter werde sich wehren: „Wenn jemand gemobbt wurde, dann wohl er.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.