Steirischer Amtsleiter vom Dienst freigestellt

Mit dem Bürgermeister geht Kleinbichler hart ins Gericht. Dieser habe sowohl von einer Dienstfreistellung als auch von einer vorläufigen Enthebung geschrieben. „Das sind rechtlich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Er muss sich entscheiden.“ Der Bürgermeister dürfte laut Kleinblichler seit Langem akribisch auf diesen Schritt hingearbeitet haben, doch der Amtsleiter werde sich wehren: „Wenn jemand gemobbt wurde, dann wohl er.“