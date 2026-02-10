Mundartpreis geht an Künstler Peter Blaikner

Der Zeller Künstler Peter Blaikner erhielt den Walter-Kraus-Mundartpreises des Salzburger Bildungswerkes. Er überzeugte die Jury mit Werken, die Mundart, hochsprachliche Prosa, Musik und Kabarett verbinden.
„Die Menschen im Innergebirg leben schon lange nicht mehr abgeschieden hinter den sieben Bergen, und die Pinzgauer Mundart ist auch kein Dialektbiotop mehr, sondern nähert sich zusehends einer, über regionale Grenzen hinaus verständlichen, wenn auch dialektal eingefärbten Umgangssprache an. Diese Entwicklungen finden im Werk Peter Blaikners einen einzigartigen und ästhetisch überzeugenden sprachlichen Ausdruck“, begründete die Jury ihre Entscheidung.
Blaikner beschäftigt sich in seinen Texten oft mit der Landschaft und den Menschen im Innergebirg. Dabei verschwimmen oftmals die Grenzen zwischen Mundart und Hochdeutsch.
Peter Blaikner freute sich sichtlich über die Auszeichnung: „Der Preis ist eine große Ehre für mich und eine großartige Würdigung meines literarischen Schaffens.“
