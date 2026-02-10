Mundartpreis geht an Künstler Peter Blaikner

„Die Menschen im Innergebirg leben schon lange nicht mehr abgeschieden hinter den sieben Bergen, und die Pinzgauer Mundart ist auch kein Dialektbiotop mehr, sondern nähert sich zusehends einer, über regionale Grenzen hinaus verständlichen, wenn auch dialektal eingefärbten Umgangssprache an. Diese Entwicklungen finden im Werk Peter Blaikners einen einzigartigen und ästhetisch überzeugenden sprachlichen Ausdruck“, begründete die Jury ihre Entscheidung.