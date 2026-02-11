Vorteilswelt
In England

Snooker-Ass feiert nächsten wichtigen Sieg

Salzburg
11.02.2026 11:00
(Bild: WPBSA/Ryan Watterson)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das Endrundenticket ist Florian Nüßle sicher. Der in Salzburg lebende Steirer hat sich mit einem Sieg gegen Oliver Lines in Barnsley für das World Open qualifiziert.

Wichtiger Sieg! Florian Nüßle hat am Dienstagabend auf der World Snooker Tour seinen nächsten Sieg gefeiert – und dieser war sehr wichtig. Denn durch das 5:3 gegen den Briten Oliver Lines löste der Wahl-Salzburger das Ticket für das World Open. Die Qualifikation dazu fand in Barnsley (Eng) statt.

„Das Match war ein großer Kraftakt für mich, und es war von der Chancenauswertung her sicher mein bestes in dieser Saison. Der Wechsel auf meine alte Queuemarke und die Vorbereitung in England haben sich ausgezahlt“, freute sich Nüßle, der in seinem ersten Profijahr zwar in vielen seiner Spiele auf Augenhöhe mit der Konkurrenz agierte, bisher aber erst drei Siege auf der Habenseite verbucht.

Das Turnier selbst steigt vom 16. bis 22. März in der chinesischen Metropole Yushan in der Provinz Jiangxi. Die Endrunde ist mit 825.000 Pfund dotiert.

Salzburg

