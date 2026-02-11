Snooker-Ass feiert nächsten wichtigen Sieg

„Das Match war ein großer Kraftakt für mich, und es war von der Chancenauswertung her sicher mein bestes in dieser Saison. Der Wechsel auf meine alte Queuemarke und die Vorbereitung in England haben sich ausgezahlt“, freute sich Nüßle, der in seinem ersten Profijahr zwar in vielen seiner Spiele auf Augenhöhe mit der Konkurrenz agierte, bisher aber erst drei Siege auf der Habenseite verbucht.