Eingeklemmte Person bei Autounfall in St. Johann

Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Johann zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Der Sirenenalarm ging um 17.40 Uhr ein. Ein Pkw war nach einer Kollision mit neben der Zufahrt zum Dieselkino aufgestellten Wasserbausteinen umgekippt. Das Auto blieb daraufhin schräg liegen, erlitt einen Totalschaden.