Eingeklemmte Person bei Autounfall in St. Johann

Ein Rumäne und ein Österreicher kamen in ihrem Wagen in St. Johann in Salzburg schräg liegend zum Stehen. Glücklicherweise konnten sich die beiden aber selbst befreien. Ein Alkotest verlief positiv.
Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Johann zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Der Sirenenalarm ging um 17.40 Uhr ein. Ein Pkw war nach einer Kollision mit neben der Zufahrt zum Dieselkino aufgestellten Wasserbausteinen umgekippt. Das Auto blieb daraufhin schräg liegen, erlitt einen Totalschaden.
Als die Floriani eintrafen, war eine Personenrettung nicht mehr erforderlich. Der 22-jährige rumänische Lenker sowie sein 20-jähriger österreichischer Beifahrer konnten sich nämlich selbst befreien, wie die Polizei berichtet. Ein Alkotest beim Lenker ergab einen Wert von 0,78 Promille.
