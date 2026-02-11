Polizei nimmt Ukrainer nach Raub fest

Alkoholisiert am Scooter

Am Mittwochmorgen kam es außerdem zu einem Sturz eines E-Scooter-Fahrers. Laut Angaben der Polizei strauchelte ein 34-jähriger Israeli auf der linken Glanzeile im Salzburger Stadtgebiet auf der mit Rollsplitt gestreuten Asphaltfläche. Die Beamten führten einen Alkomattest durch, der mit 1,4 Promille positiv ausfiel. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht.