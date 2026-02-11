Polizei nimmt Ukrainer nach Raub fest

Die Polizei stellte einen Täter, der zuvor einer anderen Person den Inhalt seines Rucksacks gestohlen hat. Der Ukrainer trat auf sein Opfer ein und flüchtete. Die Fahndung der Beamten verlief aber erfolgreich. Außerdem kam Donnerstagmorgen ein E-Scooter-Fahrer zu Sturz.
Gegen Mitternacht am 10. Februar fasste die Polizei einen Räuber. Der 28-jährige Ukrainer soll zuvor einen Ungarn (43 Jahre) in der Lastenstraße in Salzburg geschlagen, getreten und folglich dessen Rucksack leergeräumt haben. So berichtet es die Polizei in einer Aussendung. Der Ungar dürfte eine geringe Menge Bargeld bei sich gehabt haben.
Die Polizei fahndete eigenen Angaben zufolge nach dem Täter und brachte ihn schließlich ins Polizeianhaltezentrum Salzburg. Wie schwer sich das Opfer verletzte und wie es zu der Tat kam, ermitteln die Beamten derzeit.
Alkoholisiert am Scooter
Am Mittwochmorgen kam es außerdem zu einem Sturz eines E-Scooter-Fahrers. Laut Angaben der Polizei strauchelte ein 34-jähriger Israeli auf der linken Glanzeile im Salzburger Stadtgebiet auf der mit Rollsplitt gestreuten Asphaltfläche. Die Beamten führten einen Alkomattest durch, der mit 1,4 Promille positiv ausfiel. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht.
