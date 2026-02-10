Erster Telenotarzt unterstützt die Einsatzkräfte

In erster Linie werden dabei die Rettungskräfte im Bedarfsfall unterstützt und beraten. Auch EKGs können vom Arzt digital ausgewertet werden – hilfreich etwa bei Transporten ins Krankenhaus. Bei schweren Unfällen kann der Telenotarzt auch beratend die Zeit überbrücken, bis ein Kollege tatsächlich direkt am Einsatzort eintrifft.