Erster Telenotarzt unterstützt die Einsatzkräfte

Live-Untertützung für die Rettungskräfte vor Ort – und das mittels Internet. Genau darum geht es beim sogenannten „Telenotarztsystem“. Österreichweit haben diese Zusatzausbildung kürzlich 27 Mediziner abgeschlossen, darunter auch ein Arzt aus Salzburg.
Begonnen wurde die umfangreiche Ausbildung unter der Federführung des Roten Kreuz Niederösterreichs, in Abstimmung mit der Ärztekammer, bereits Anfang 2025. Unter anderem gab es hier zwei Online-Module und einen Präsenztag in Tulln.
In Salzburg ist Dr. Alexander Franz der erste Mediziner mit dieser Zusatzausbildung. Konkret bedeutet das, dass er ortsunabhängig bei Rettungseinsätzen unterstützen kann. Nötig sind hier ein Online-System und eine stabile Internetverbindung.
In erster Linie werden dabei die Rettungskräfte im Bedarfsfall unterstützt und beraten. Auch EKGs können vom Arzt digital ausgewertet werden – hilfreich etwa bei Transporten ins Krankenhaus. Bei schweren Unfällen kann der Telenotarzt auch beratend die Zeit überbrücken, bis ein Kollege tatsächlich direkt am Einsatzort eintrifft.
