Auf Regisseur folgt bei Ducks Produktionsleitung

Der 21-jährige Schwede wechselt aus seiner Heimat in den Ententeich. In der abgelaufenen Saison wurde er mit den Tyresö Royal Crowns schwedischer Vizemeister sowi 2022 U19-Vize-Europameister. „Mein Ziel ist es, mich in dieser Saison so gut es geht weiterzuentwickeln. Ich will neue Techniken lernen und alles aufsaugen, was Coach Joe Ashfield mir beibringen will“, erklärte der Skandinavier. Der mit dem Team Großes vorhat: „Ich bin hier, um zu gewinnen. Ich will mit diesem Team den Titel holen!“