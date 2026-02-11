Auf Regisseur folgt bei Ducks Produktionsleitung

Nach dem Quarterback haben die Salzburg Ducks auch die Versicherung verpflichtet. Mit Center Rasmus Hagberg kommt Stabilität an die Line of Scrimmage – und ein Spieler mit Erfahrung aus nationalen und internationalen Bewerben. Der junge Schwede soll der Offensive Halt und Entwicklung bringen.
Mit Gavin Sukup gelang den Footballern der Salzburg Ducks ein regelrechter Transfercoup. Der neue Quarterback soll die Enten in eine erfolgreiche Zukunft in der Austrian Football League führen. Mit dem jungen US-Amerikaner haben die Mozartstädter also ihren Regisseur gefunden.
Nun folgte die Produktionsleitung: Mit Rasmus Hagberg lotsen die Ducks einen versierten Center an die Salzach. Diese Position gibt nicht nur den Takt vor, sondern bildet auch die erste Linie zwischen den gegnerischen Verteidigern und dem eigenen Spielmacher – die Versicherung sozusagen.
Der 21-jährige Schwede wechselt aus seiner Heimat in den Ententeich. In der abgelaufenen Saison wurde er mit den Tyresö Royal Crowns schwedischer Vizemeister sowi 2022 U19-Vize-Europameister. „Mein Ziel ist es, mich in dieser Saison so gut es geht weiterzuentwickeln. Ich will neue Techniken lernen und alles aufsaugen, was Coach Joe Ashfield mir beibringen will“, erklärte der Skandinavier. Der mit dem Team Großes vorhat: „Ich bin hier, um zu gewinnen. Ich will mit diesem Team den Titel holen!“
