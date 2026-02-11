Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stadvize Dankl:

„Eine traurige Nachricht, aber man hat Gewissheit“

Salzburg
11.02.2026 07:00
Viele Tiere sind gechippt.
Viele Tiere sind gechippt.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Besitzer von verunfallten Tieren werden in der Stadt Salzburg künftig automatisch informiert. Dazu müssen Katzen, Hunde und Co. aber auch  gechippt und registriert sein. Stadtvize Dankl kommt damit einem Wunsch der Bevölkerung nach. 

0 Kommentare

„Ein solcher Anruf ist immer eine traurige Nachricht, aber zumindest hat man die Gewissheit“, sagt Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus), Vizebürgermeister der Stadt Salzburg. Wenn ein Haustier verschwunden ist, plagen die Besitzer meist bange Stunden, Tage oder gar Wochen. Ist das Tier tödlich verunglückt, erfahren die Besitzer meist gar nicht davon. Das hat sich in der Stadt Salzburg nun geändert. „Der Bauhof hat dazu ein Chip-Lesegerät angeschafft, mit dem alle auf der Straße gefundenen Tiere kontrolliert werden“, erklärt der Stadtvize. Die Registrierungsnummer des Chips wird dann an das Veterinäramt weitergeleitet. Dieses informiert anschließend die Besitzer. Die Stadt appelliert in diesem Zusammenhang an alle Haustierbesitzer, ihre Tiere zu chippen und in der Datenbank der Stadt registrieren zu lassen.

Das hilft auch, wenn die Tiere entlaufen. „Jeder Tierarzt, jedes Tierheim und jede offizielle Stelle hat ein Chip-Lesegerät“, sagt Ursula Lochmann vom Halleiner Tierheim und betont: „Wichtig ist, dass der Chip auch registriert ist.“ Alle gefundenen Tiere werden in der Fundtier-Datenbank des Landes gemeldet. Die Anifer Tierklinik informiert zudem über die Sozialen Medien sehr aktiv.

Lesen Sie auch:
Seit Anfang Februar gibt es in und um das TEZ großen Wirbel.
Krone Plus Logo
Tageselternzentrum
„Versprechen einhalten“: Betriebsrat bleibt hart
10.02.2026
Mehrere Einbrüche
Mann flüchtet bei nächtlichem Einsatz auf Dach
09.02.2026
Im Lieferinger Tunnel
Geisterfahrt: Wendemanöver mitten auf der Autobahn
10.02.2026

Neben Hunden und Katzen bietet die Datenbank auch so manche Kuriositäten. Ende Dezember wurde etwa in Eugendorf eine Laufente gefunden, welche in einem Tümpel festgefroren war. Neben zahlreichen Kaninchen werden auch immer wieder Gockel und Enten gefunden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
283.752 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
209.767 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
189.688 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
962 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
962 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
790 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf