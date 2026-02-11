„Eine traurige Nachricht, aber man hat Gewissheit“

Besitzer von verunfallten Tieren werden in der Stadt Salzburg künftig automatisch informiert. Dazu müssen Katzen, Hunde und Co. aber auch gechippt und registriert sein. Stadtvize Dankl kommt damit einem Wunsch der Bevölkerung nach.
„Ein solcher Anruf ist immer eine traurige Nachricht, aber zumindest hat man die Gewissheit“, sagt Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus), Vizebürgermeister der Stadt Salzburg. Wenn ein Haustier verschwunden ist, plagen die Besitzer meist bange Stunden, Tage oder gar Wochen. Ist das Tier tödlich verunglückt, erfahren die Besitzer meist gar nicht davon. Das hat sich in der Stadt Salzburg nun geändert. „Der Bauhof hat dazu ein Chip-Lesegerät angeschafft, mit dem alle auf der Straße gefundenen Tiere kontrolliert werden“, erklärt der Stadtvize. Die Registrierungsnummer des Chips wird dann an das Veterinäramt weitergeleitet. Dieses informiert anschließend die Besitzer. Die Stadt appelliert in diesem Zusammenhang an alle Haustierbesitzer, ihre Tiere zu chippen und in der Datenbank der Stadt registrieren zu lassen.
Das hilft auch, wenn die Tiere entlaufen. „Jeder Tierarzt, jedes Tierheim und jede offizielle Stelle hat ein Chip-Lesegerät“, sagt Ursula Lochmann vom Halleiner Tierheim und betont: „Wichtig ist, dass der Chip auch registriert ist.“ Alle gefundenen Tiere werden in der Fundtier-Datenbank des Landes gemeldet. Die Anifer Tierklinik informiert zudem über die Sozialen Medien sehr aktiv.
Neben Hunden und Katzen bietet die Datenbank auch so manche Kuriositäten. Ende Dezember wurde etwa in Eugendorf eine Laufente gefunden, welche in einem Tümpel festgefroren war. Neben zahlreichen Kaninchen werden auch immer wieder Gockel und Enten gefunden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.