„Eine traurige Nachricht, aber man hat Gewissheit“

„Ein solcher Anruf ist immer eine traurige Nachricht, aber zumindest hat man die Gewissheit“, sagt Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus), Vizebürgermeister der Stadt Salzburg. Wenn ein Haustier verschwunden ist, plagen die Besitzer meist bange Stunden, Tage oder gar Wochen. Ist das Tier tödlich verunglückt, erfahren die Besitzer meist gar nicht davon. Das hat sich in der Stadt Salzburg nun geändert. „Der Bauhof hat dazu ein Chip-Lesegerät angeschafft, mit dem alle auf der Straße gefundenen Tiere kontrolliert werden“, erklärt der Stadtvize. Die Registrierungsnummer des Chips wird dann an das Veterinäramt weitergeleitet. Dieses informiert anschließend die Besitzer. Die Stadt appelliert in diesem Zusammenhang an alle Haustierbesitzer, ihre Tiere zu chippen und in der Datenbank der Stadt registrieren zu lassen.