Ralf und Sohn David

Gleich zwei Hochzeiten in einem Jahr bei Schumis!

Salzburg
11.02.2026 14:32
Ralf Schumacher (li.) wird nach rund vier Jahren Beziehung seinem Lebenspartner Étienne ...
Ralf Schumacher (li.) wird nach rund vier Jahren Beziehung seinem Lebenspartner Étienne Bousquet- Cassagne das Jawort geben. David Schumacher und Langzeitfreundin Vivien Keszthelyi feierten ihre Verlobung ganz romantisch auf den Malediven.(Bild: Krone KREATIV/Imago / Vedran Peteh, www.instagram.com/vivien_keszthelyi)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Ralf Schumacher gab nur wenige Wochen nach Sohnemann David Schumacher seine Verlobung bekannt. Damit läuten die Hochzeitsglocken bei der Rennfahrer-Familie heuer gleich zweimal. 

Wer wird wohl als erster in den Hafen der Ehe einlaufen? Ob das sportliche Konkurrenzdenken auch in privater Hinsicht innerhalb der Familie Schumacher ausgeprägt ist, werden die kommenden Monate zeigen.

In Sachen Verlobung stehen sich Papa Ralf und Sohnemann David jedenfalls um nichts nach. Denn nur wenige Wochen nachdem der in Salzburg lebende Junior seine Verlobung mit Langzeitfreundin Vivien Keszthelyi bekannt gegeben hatte, zog jetzt Papa Ralf nach: Er wird nach rund vier Jahren Beziehung seinem Lebenspartner Étienne Bousquet-Cassagne das Ja-Wort geben!

„Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung, die der Ex-Rennprofi und sein Lebenspartner zeitgleich auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht haben. Von weiteren Kommentaren zu ihrem Liebesglück, das nun die nächste Stufe erklommen hat, wollen beide aber absehen. Sie genießen ihre Zweisamkeit lieber still für sich.

Romantisches Verlobungs-Fotoshooting auf den Malediven
Anders schaut es hingegen bei Sohnemann David Schumacher und seiner Vivien aus. Mit einem traumhaften Fotoshooting auf den Malediven verkündeten die beiden ihre Verlobung.

„Der Ozean ist Zeuge unserer Liebe, der Sonnenuntergang hat unser Versprechen besiegelt“, bekunden die beiden äußerst romantisch ihre Liebe füreinander. Wann genau die beiden Paare jeweils vor den Altar treten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Eventuell steht dieses Jahr ja sogar noch eine Doppelhochzeit ins Haus.

