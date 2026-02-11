Gleich zwei Hochzeiten in einem Jahr bei Schumis!

„Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung, die der Ex-Rennprofi und sein Lebenspartner zeitgleich auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht haben. Von weiteren Kommentaren zu ihrem Liebesglück, das nun die nächste Stufe erklommen hat, wollen beide aber absehen. Sie genießen ihre Zweisamkeit lieber still für sich.