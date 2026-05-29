NHL trauert um vierfachen Stanley-Cup-Champion

Die NHL (National Hockey League) trauert um Claude Lemieux. Der vierfache Stanley-Cup-Champion verstarb im Alter von 60 Jahren, wie die Liga am Donnerstag bekannt gab.
1983 hatte Lemieux im Trikot der Montreal Canadians sein NHL-Debüt gegeben, 1986 feierte der Kanadier mit dem Team aus Quebec seinen ersten Titel. 1995 und 2000 wiederholte der Flügel das Kunststück mit den New Jersey Devils, 1996 jubelte er zudem im Dress der Colorado Avalanche.
Lemieux galt als einer der stärksten Play-off-Spieler seiner Zeit, was die NHL 1995 mit der Conn Smythe Trophy würdigte. Nun verstarb die Eishockey-Legende im 61. Lebensjahr, neben seiner Ehefrau hinterlässt er vier Kinder. Details zur Todesursache gab die NHL nicht bekannt.
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