GUTEN MORGEN

TikTok macht süchtig | Kleinkinder in Gefahr

Guten Morgen Newsletter
(Bild: AFP/ANTONIN UTZ)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

TikTok macht süchtig. Gut, dass jetzt so umfassend darüber diskutiert wird – auch in der „Krone“ widmen wir diesem breiten Themenkreis viel Aufmerksamkeit. Und das nicht nur am gestrigen „Safer Internet Day“: Das Netz, das uns so viele Chancen bietet, birgt auch unendlich viele Gefahren! Wie schädlich besonders die sozialen Medien für Kinder und junge Leute sind, dazu werden dieser Tag ständig neue Studien mit neuen erschreckenden Zahlen präsentiert. Etwa zur Suchtgefahr bei Social Media: Die Arbeiterkammer und das Institut für Höhere Studien beurteilen die Suchtgefahr nun per Ampelsystem. Untersucht wurde unter anderem TikTok, wo man nur wenige unbedenkliche und neutrale Faktoren fand, aber Dutzende, die in den roten Ampelbereich fallen, also höchste Sucht erzeugen. Bei Instagram wurde ebenfalls eine hohe Zahl an negativen Kategorien ausgewiesen. Eine der Studienautorinnen kommt zum Schluss, dass sich hier Praktiken durchgesetzt hätten, die „systematisch auf Kontrollverlust abzielen“. Übrigens, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen!

0 Kommentare

Kleinkinder in Gefahr. Kinder sind freilich den Gefahren durch die digitalen Möglichkeiten ganz besonders schutzlos ausgesetzt. So präsentierte gestern Gesundheits-Staatssekretärin Königsberger-Ludwig Studienergebnisse, die untermauern, wie sehr bereits Kinder unter drei von Handys in Mitleidenschaft gezogen werden. Je höher die Bildschirmzeit der Kleinkinder, umso geringer ihre Sprachkompetenz, auch vor Entwicklungsstörungen in der Motorik wird gewarnt, genauso wie vor Langzeitfolgen wie depressiven Symptomen und Angststörungen durch die frühe Prägung des kindlichen Gehirns. Höchste Zeit also, hier mehr Bewusstsein zu schaffen.

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

