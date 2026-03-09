Frau zeichnet Gewalt durch Ex auf, wird angeklagt

Der nächste Schock für die Oberösterreicherin ließ nicht lange auf sich warten. Denn während das Verfahren gegen den Vater eingestellt wurde, flatterte gegen die Mutter ein Strafantrag ins Haus. Sie muss sich demnächst dafür im Bezirksgericht in Linz als Angeklagte verantworten. Der Grund dafür: Die Mitschnitte, welche die Frau angefertigt hatte und auf denen offenbar auch Dritte zu hören sind, erfüllen laut StA den Tatbestand „Missbrauch von Tonaufnahmegeräten“.