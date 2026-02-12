Ein Mostviertler macht die Kaffeekunst mobil

Liebe zu Italien

Wichtig ist, die Wertschätzung für das kostbare Koffein. „Ich möchte Kaffee nicht als Massenprodukt verkaufen, sondern das Spezielle daran weitergeben.“ Immerhin ist die österreichische Kaffeehauskultur Teil des immatierellen Kulturerbes der UNESCO. Am Kaffeekonsum im Allgemeinen gefalle ihm nicht, dass In-Getränke wie Chai und Matcha immer mehr in den Vordergrund rücken, „und die Preise in die Höhe gehen“. Früher habe Paul Kaffee auch nicht sonderlich gemocht, erst mit der genaueren Auseinandersetzung ist der Genuss gekommen. „Meine Liebe zum Radsport und zu Italien hat alles verstärkt, das geht meiner Meinung nach Hand in Hand!“