US-Konzern baut Standort in Oberösterreich aus

In Zipf würden nicht nur Bier, sondern auch Ultraschallgeräte für alle Welt entwickelt und produziert, sagte Seifriedsberger. Das Portfolio in Zipf soll von Gynäkologie auf Kardiologie und Chirurgie erweitert werden. GE Healthcare habe alle seine internationalen Standorte evaluiert und sich entschieden, in Zipf zu investieren. Dies sei eine langfristige Verpflichtung gegenüber der Region, so Seifriedsberger. Ein Grund sei die hohe Mitarbeiterqualität gewesen, es gebe in Österreich viele Absolventen technischer Schulen.