Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einziges 5-Sterne-Haus

Ehemaliges Luxushotel soll nun wiederbelebt werden

Tirol
11.02.2026 13:28
Die jüngste Vergangenheit des Hauses war von wenig Glanz geprägt.
Die jüngste Vergangenheit des Hauses war von wenig Glanz geprägt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Das traditionsreiche Hotel Europa gegenüber dem Innsbrucker Hauptbahnhof steht vor einer Renaissance: Nachdem 2019 Insolvenz angemeldet worden war, will der neue Eigentümer und oberösterreichische Industrielle Ernst Hutterer es bis 2029 als einziges Fünf-Sterne-Hotel der Stadt wiedereröffnen. Der zerstörte Barocksaal soll restauriert werden.

0 Kommentare

„Das Hotel Europa mit seinem einzigartigen Barocksaal hat für Innsbruck einen ganz besonderen Stellenwert“, betonte Bürgermeister Johannes Anzengruber am Mittwoch. Die Stadt, der Eigentümer und die Nachbarschaft würden nun „eng“ zusammenarbeiten. Der Ort soll „behutsam“ weiterentwickelt werden und „neue Qualität in das Stadtbild“ bringen, hieß es.

Die Wiederbelebung des 1869 gegründeten Hotels sei „ein wichtiger städtebaulicher Impuls für das Bahnhofsquartier und die Innsbrucker Innenstadt“, betonte man seitens der Stadtregierung.

Eigentümer will Haus „Seele“ zurückgeben
Hutterer, der in Grieskirchen ein Unternehmen für Heizkessel- und Behälterbau betreibt und in Innsbruck seine Studienzeit verbracht hatte und das Hotel im Herbst 2023 erwarb, wollte angesichts der Zerstörung des Barocksaales das Hotel erhalten und weiterentwickeln. „Für mich war klar: Dieses Haus gehört ins Zentrum der Stadt zurück.“

Zitat Icon

Es geht darum, die Tradition dieses Ortes zu bewahren und ihm wieder jene Seele zu geben, die ihn über Jahrzehnte ausgezeichnet hat.

Eigentümer Ernst Hutterer

Er wolle die „Tradition dieses Hauses bewahren“ und ihm wieder „jene Seele geben, die den Ort über Jahrzehnte ausgezeichnet hat.“ Die Zerstörung des nicht denkmalgeschützten Barocksaals wurde im Jänner 2021 bekannt. Wer dafür verantwortlich war, blieb indes ungeklärt. Nach der Insolvenz wechselte das Hotel nämlich mehrmals den Eigentümer. Die Zerstörung zog zwar heftige Polit-Debatten nach sich, hatte aber keine rechtlichen Konsequenzen.

Das Hotel Europa gegenüber des Innsbrucker Hauptbahnhofes.
Das Hotel Europa gegenüber des Innsbrucker Hauptbahnhofes.(Bild: Christof Birbaumer)

Während des Umbaus wird die Wiener Städtische Versicherung als direkte Nachbarin der Baustelle eine Fassadeninstallation anbringen. „Die Fassadeninstallation ist ein bewusst modernes Zeichen dafür, dass hinter der Fassade etwas passiert – und dass sich hier Tradition und zeitgemäße Entwicklung verbinden“, meinte Landesdirektor Walter Peer.

Prominente stiegen stets im Grand Hotel ab
Prominente Persönlichkeiten wie einst Queen Elizabeth II oder die Rolling Stones stiegen bereits im Grand Hotel ab, im „Europastüberl“ dinierte die heimische Politprominenz. Das Hotel Europa war auch vor seiner Schließung das einzige Fünf-Sterne-Haus in der Tiroler Landeshauptstadt gewesen, bis dato gibt es nur Vier-Sterne-Hotels in Innsbruck. „Ziel ist ein hochwertiges Haus im Herzen der Stadt, das sich klar zur Qualität und Geschichte des Standorts bekennt“, hieß es.

Lesen Sie auch:
Der ehemalige Hausherr des Hotel Europa, Otto Plattner, hat damals mit der Hilfe von Südtiroler ...
Über Entwicklungen
Hotel Europa: Ex-Chefin „unendlich erschüttert“
22.01.2021
Ankünfte aus Ukraine
Ehemaliges Luxushotel ist nun Flüchtlingszentrum
10.05.2022
Wilde Gerüchte
Bizarre Ungereimtheiten rund um das Hotel Europa
19.01.2021
Corona-Chronologie
Am Freitag, dem 13., begann der Albtraum in Tirol
13.06.2020

Flüchtlingsquartier und Corona-Sperre
Nach seiner Schließung war lange Zeit unklar, wie es mit dem Haus gegenüber des Innsbrucker Hauptbahnhofs weitergehen wird. Das gesamte Inventar wurde versteigert und das Land Tirol richtete angesichts des zentralen Standortes eine Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine ein. Unfreiwillige überregionale Bekanntheit erlangte das Grand Hotel zudem zu Beginn der Coronakrise. Das Hotel wurde im Februar 2020 abgeriegelt, nachdem als eine der ersten in Österreich positiv getesteten Personen an der Rezeption im Hotel gearbeitet hatten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
EuropaInnsbruckGrieskirchen
HauptbahnhofInsolvenzBürgermeisterHerbst
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.430 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
200.403 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
186.349 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
975 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
742 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Wien
ICE-Agenten in Wien: Was sie dürfen und was nicht
657 mal kommentiert
Die ob ihrer brutalen Einsätze berüchtigten ICE-Agenten (re.) sind an nobler Adresse in Wien zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf