Ehemaliges Luxushotel soll nun wiederbelebt werden

Flüchtlingsquartier und Corona-Sperre

Nach seiner Schließung war lange Zeit unklar, wie es mit dem Haus gegenüber des Innsbrucker Hauptbahnhofs weitergehen wird. Das gesamte Inventar wurde versteigert und das Land Tirol richtete angesichts des zentralen Standortes eine Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine ein. Unfreiwillige überregionale Bekanntheit erlangte das Grand Hotel zudem zu Beginn der Coronakrise. Das Hotel wurde im Februar 2020 abgeriegelt, nachdem als eine der ersten in Österreich positiv getesteten Personen an der Rezeption im Hotel gearbeitet hatten.