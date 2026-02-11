Ehemaliges Luxushotel soll nun wiederbelebt werden

Das traditionsreiche Hotel Europa gegenüber dem Innsbrucker Hauptbahnhof steht vor einer Renaissance: Nachdem 2019 Insolvenz angemeldet worden war, will der neue Eigentümer und oberösterreichische Industrielle Ernst Hutterer es bis 2029 als einziges Fünf-Sterne-Hotel der Stadt wiedereröffnen. Der zerstörte Barocksaal soll restauriert werden.
„Das Hotel Europa mit seinem einzigartigen Barocksaal hat für Innsbruck einen ganz besonderen Stellenwert“, betonte Bürgermeister Johannes Anzengruber am Mittwoch. Die Stadt, der Eigentümer und die Nachbarschaft würden nun „eng“ zusammenarbeiten. Der Ort soll „behutsam“ weiterentwickelt werden und „neue Qualität in das Stadtbild“ bringen, hieß es.
Die Wiederbelebung des 1869 gegründeten Hotels sei „ein wichtiger städtebaulicher Impuls für das Bahnhofsquartier und die Innsbrucker Innenstadt“, betonte man seitens der Stadtregierung.
Eigentümer will Haus „Seele“ zurückgeben
Hutterer, der in Grieskirchen ein Unternehmen für Heizkessel- und Behälterbau betreibt und in Innsbruck seine Studienzeit verbracht hatte und das Hotel im Herbst 2023 erwarb, wollte angesichts der Zerstörung des Barocksaales das Hotel erhalten und weiterentwickeln. „Für mich war klar: Dieses Haus gehört ins Zentrum der Stadt zurück.“
Es geht darum, die Tradition dieses Ortes zu bewahren und ihm wieder jene Seele zu geben, die ihn über Jahrzehnte ausgezeichnet hat.
Eigentümer Ernst Hutterer
Er wolle die „Tradition dieses Hauses bewahren“ und ihm wieder „jene Seele geben, die den Ort über Jahrzehnte ausgezeichnet hat.“ Die Zerstörung des nicht denkmalgeschützten Barocksaals wurde im Jänner 2021 bekannt. Wer dafür verantwortlich war, blieb indes ungeklärt. Nach der Insolvenz wechselte das Hotel nämlich mehrmals den Eigentümer. Die Zerstörung zog zwar heftige Polit-Debatten nach sich, hatte aber keine rechtlichen Konsequenzen.
Während des Umbaus wird die Wiener Städtische Versicherung als direkte Nachbarin der Baustelle eine Fassadeninstallation anbringen. „Die Fassadeninstallation ist ein bewusst modernes Zeichen dafür, dass hinter der Fassade etwas passiert – und dass sich hier Tradition und zeitgemäße Entwicklung verbinden“, meinte Landesdirektor Walter Peer.
Prominente stiegen stets im Grand Hotel ab
Prominente Persönlichkeiten wie einst Queen Elizabeth II oder die Rolling Stones stiegen bereits im Grand Hotel ab, im „Europastüberl“ dinierte die heimische Politprominenz. Das Hotel Europa war auch vor seiner Schließung das einzige Fünf-Sterne-Haus in der Tiroler Landeshauptstadt gewesen, bis dato gibt es nur Vier-Sterne-Hotels in Innsbruck. „Ziel ist ein hochwertiges Haus im Herzen der Stadt, das sich klar zur Qualität und Geschichte des Standorts bekennt“, hieß es.
Flüchtlingsquartier und Corona-Sperre
Nach seiner Schließung war lange Zeit unklar, wie es mit dem Haus gegenüber des Innsbrucker Hauptbahnhofs weitergehen wird. Das gesamte Inventar wurde versteigert und das Land Tirol richtete angesichts des zentralen Standortes eine Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine ein. Unfreiwillige überregionale Bekanntheit erlangte das Grand Hotel zudem zu Beginn der Coronakrise. Das Hotel wurde im Februar 2020 abgeriegelt, nachdem als eine der ersten in Österreich positiv getesteten Personen an der Rezeption im Hotel gearbeitet hatten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.