Mit Barfußschuhen in die Pleite geschlittert

Mit seinem Großhandel mit Barfußschuhen in Feldkirch (Vorarlberg) ist Bruno Kühne wirtschaftlich nicht mehr auf Erfolgskurs. Der Unternehmer steht mit über 800.000 Euro in der Kreide.
Über das Vermögen von Bruno Kühne, der in Feldkirch einen Großhandel mit Barfußschuhen betreibt, wurde das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Elf Dienstnehmer sind von der Pleite betroffen, wie der KSV1870 berichtet.
Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich derzeit auf rund 820.000 Euro. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwältin Daniela Weiss in Feldkirch bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 14. Mai einbringen.
Es liegen dem KSV1870 bis dato keine Informationen über die Ursachen der finanziellen Schieflage vor. Die Gründe der Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details sollen in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben werden.
