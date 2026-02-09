Mit Barfußschuhen in die Pleite geschlittert

Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich derzeit auf rund 820.000 Euro. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwältin Daniela Weiss in Feldkirch bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 14. Mai einbringen.

Es liegen dem KSV1870 bis dato keine Informationen über die Ursachen der finanziellen Schieflage vor. Die Gründe der Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details sollen in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben werden.