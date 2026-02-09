Feldkirch drillt Stadtbusnetz auf Effizienz

Im Jahr 2021 hat die Stadt Feldkirch das Projekt „Zukunft Stadtbus 2030+“ aus der Taufe gehoben. Seitdem hat sich bereits einiges getan, am Ziel ist man aber noch lange nicht.
Hauptfokus des Projekts ist es, die Ressourcen optimal einzusetzen. Soll meinen: Stark frequentierte Linien werden gezielt ausgebaut, während Verbindungen mit geringer Auslastung systematisch geprüft und – wenn notwendig – angepasst, gebündelt oder auch eingestellt werden. So soll ein Stadtbusnetz entstehen, das einerseits den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung gerecht wird und andererseits sparsam mit öffentlichen Mitteln umgeht. Ein laufendes Monitoring zeigt, welche Verbindungen gut angenommen werden und wo das Angebot nachgeschärft oder reduziert werden muss. So soll sichergestellt werden, dass kein Linienkilometer unnötig gefahren wird.
„Spürbare Verbesserungen“
Gerade im Lichte des aktuell im Bau befindlichen Stadttunnels Feldkirch kommt dem Vorhaben eine wichtige Rolle zu – denn sobald die Tunnelspinne eröffnet ist, eröffnen sich für die Mobilität in der verkehrsgeplagten Monfortstadt ganz neue Möglichkeiten. Oder wie es Bürgermeister Manfred Rädler formuliert: „Unsere ambitionierten Maßnahmen im Verkehrsbereich werden in den kommenden Jahren spürbare Verbesserungen schaffen – sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für den öffentlichen Personenverkehr.“
Etappenweiser Ausbau
Seit dem Projektstart im April 2021 wurden bereits wesentliche Maßnahmen umgesetzt: Im Dezember 2022 ist die neue Linie 409 vom Bahnhof bis zum Fangsbühel in Tisis installiert worden, es folgten die Ausweitung der Betriebszeiten der Linie 403 vom Montforthaus nach Tosters‑Hub im Dezember 2024 sowie die Einführung der grenzüberschreitenden Linie 414 vom Bahnhof Feldkirch nach Ruggell im Dezember 2025.
