Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mobilität

Feldkirch drillt Stadtbusnetz auf Effizienz

Vorarlberg
09.02.2026 06:36
In Feldkirch wird an einer zukunftsfitten Mobilität gebastelt.
In Feldkirch wird an einer zukunftsfitten Mobilität gebastelt.(Bild: Stadtbus Feldkirch)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im Jahr 2021 hat die Stadt Feldkirch das Projekt „Zukunft Stadtbus 2030+“ aus der Taufe gehoben. Seitdem hat sich bereits einiges getan, am Ziel ist man aber noch lange nicht.

0 Kommentare

Hauptfokus des Projekts ist es, die Ressourcen optimal einzusetzen. Soll meinen: Stark frequentierte Linien werden gezielt ausgebaut, während Verbindungen mit geringer Auslastung systematisch geprüft und – wenn notwendig – angepasst, gebündelt oder auch eingestellt werden. So soll ein Stadtbusnetz entstehen, das einerseits den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung gerecht wird und andererseits sparsam mit öffentlichen Mitteln umgeht. Ein laufendes Monitoring zeigt, welche Verbindungen gut angenommen werden und wo das Angebot nachgeschärft oder reduziert werden muss. So soll sichergestellt werden, dass kein Linienkilometer unnötig gefahren wird.

„Spürbare Verbesserungen“
Gerade im Lichte des aktuell im Bau befindlichen Stadttunnels Feldkirch kommt dem Vorhaben eine wichtige Rolle zu – denn sobald die Tunnelspinne eröffnet ist, eröffnen sich für die Mobilität in der verkehrsgeplagten Monfortstadt ganz neue Möglichkeiten. Oder wie es Bürgermeister Manfred Rädler formuliert: „Unsere ambitionierten Maßnahmen im Verkehrsbereich werden in den kommenden Jahren spürbare Verbesserungen schaffen – sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für den öffentlichen Personenverkehr.“

Etappenweiser Ausbau
Seit dem Projektstart im April 2021 wurden bereits wesentliche Maßnahmen umgesetzt: Im Dezember 2022 ist die neue Linie 409 vom Bahnhof bis zum Fangsbühel in Tisis installiert worden, es folgten die Ausweitung der Betriebszeiten der Linie 403 vom Montforthaus nach Tosters‑Hub im Dezember 2024 sowie die Einführung der grenzüberschreitenden Linie 414 vom Bahnhof Feldkirch nach Ruggell im Dezember 2025.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 4°
Symbol wolkig
Bludenz
-3° / 7°
Symbol heiter
Dornbirn
1° / 6°
Symbol heiter
Feldkirch
-2° / 6°
Symbol heiter

krone.tv

In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
266.780 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
243.554 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
137.901 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Mehr Vorarlberg
Mobilität
Feldkirch drillt Stadtbusnetz auf Effizienz
150.000 Euro Schulden
Bekleidungsgeschäft schlittert in die Pleite
Wollte schon aufhören
„Partygott“ Jonas Müller: „Endlich habe ich sie!“
Gold für Deutschland
Rodeln: Jonas Müller holt die Silbermedaille
Kollision auf Piste
Zehnjähriger bei Skiunfall schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf