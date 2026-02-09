Feldkirch drillt Stadtbusnetz auf Effizienz

Hauptfokus des Projekts ist es, die Ressourcen optimal einzusetzen. Soll meinen: Stark frequentierte Linien werden gezielt ausgebaut, während Verbindungen mit geringer Auslastung systematisch geprüft und – wenn notwendig – angepasst, gebündelt oder auch eingestellt werden. So soll ein Stadtbusnetz entstehen, das einerseits den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung gerecht wird und andererseits sparsam mit öffentlichen Mitteln umgeht. Ein laufendes Monitoring zeigt, welche Verbindungen gut angenommen werden und wo das Angebot nachgeschärft oder reduziert werden muss. So soll sichergestellt werden, dass kein Linienkilometer unnötig gefahren wird.