Eingleisiger Betrieb zwischen Rankweil und Götzis

Die Bahnstrecke Rankweil – Götzis erhält ein Facelift: Die Strecke wurde in den 1980er Jahren in ihrem heutigen Erscheinungsbild errichtet und gilt als zentraler Bahnabschnitt im Rheintal. Nach Jahrzehnten intensiver Nutzung und steigenden Zugzahlen ist nun eine umfassende Modernisierung der Infrastruktur notwendig. Ab 22. Februar starten die ÖBB mit den Hauptarbeiten. Im Fokus stehen dabei der Austausch von Holzschwellen durch Betonschwellen sowie die Erneuerung von Weichen. Außerdem wird das Schotterbett gereinigt, und auch an den Oberleitungen wird gearbeitet werden. Die Erneuerungen sollen die Leistungsfähigkeit der Strecke für die kommenden Jahrzehnte sichern.