Investment-Betrug: 37-Jährige landet vor Gericht

Scheingeschäfte über Bankkonto der Beschuldigten abgewickelt

Unterstützt wurde der Betrüger von der 37-jährigen Angeklagten, die ihm über einen Zeitraum Februar 2021 bis Oktober 2023 ihr Bankkonto für die Scheingeschäfte zur Verfügung stellte. Von den kriminellen Machenschaften ihres Ex-Partners will die nun wegen des Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Betrugs als Mittäterin Angeklagte nichts gewusst haben. Ein Opfer allerdings behauptet, dass die Beschuldigte bei den Investment-Gesprächen in der gemeinsamen Wohnung in Dornbirn zugegen gewesen sei und die Aussagen des Mannes als seriös abgenickt habe.