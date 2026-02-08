Vorteilswelt
Kollision auf Piste

10-Jähriger bei Skiunfall schwer verletzt

Chronik
08.02.2026 18:25
Der verletzte Bub wurde mit dem ÖAMTC-Hubschrauber C8 ins Krankenhaus Immenstadt geflogen.
Der verletzte Bub wurde mit dem ÖAMTC-Hubschrauber C8 ins Krankenhaus Immenstadt geflogen.(Bild: Helge Bauer)

Im Skigebiet Ifen in Hirschegg sind am Sonntag ein 10-jähriger Skifahrer und ein 35 Jahre alter Snowboardfahrer zusammengekracht. Der Bub erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. 

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 11.15 Uhr auf der blauen Piste IF4. Laut Informationen der Polizei fuhr der 35-jährige Snowboardfahrer am linken Pistenrand in Richtung Mittelstation, während der zehnjährige Bub aus Deutschland auf der rechten Seite unterwegs war. Plötzlich querte der Junge die Piste nach links, um den Weg zur Route IF6 abzukürzen – eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden.

Rettungsaktion mit Hubschrauber
Beide Sportler stürzten und landeten abseits der Piste im Schnee. Der Bub erlitt eine tiefe, klaffende Schnittverletzung am linken Knie. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde er mit dem ÖAMTC-Hubschrauber C8 ins Krankenhaus Immenstadt geflogen. Der Snowboardfahrer blieb unverletzt.

Die Polizei in Hirschegg hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären.

