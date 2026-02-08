10-Jähriger bei Skiunfall schwer verletzt



Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 11.15 Uhr auf der blauen Piste IF4. Laut Informationen der Polizei fuhr der 35-jährige Snowboardfahrer am linken Pistenrand in Richtung Mittelstation, während der zehnjährige Bub aus Deutschland auf der rechten Seite unterwegs war. Plötzlich querte der Junge die Piste nach links, um den Weg zur Route IF6 abzukürzen – eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden.