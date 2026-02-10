Vorteilswelt
Schwere Beinverletzung

Snowboarder kracht gegen verunfallten Skifahrer

Vorarlberg
10.02.2026 10:10
Der Vorfall ereignete sich im Skigebiet von Damüls.
Der Vorfall ereignete sich im Skigebiet von Damüls.(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Bei einem Skiunfall Sonntagmittag in Damüls (Vorarlberg) erlitt ein 54-jähriger Däne schwere Verletzungen im Bereich des Kniegelenks. Er musste mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus geflogen werden.    

Zunächst hatte der Däne Glück. Bei der Abfahrt auf der Piste Nr. 18 kollidierte er mit einer bislang unbekannten Frau. Beide stürzten, blieben aber unverletzt. Der 54-Jährige rutschte an den rechten Pistenrand und setzte sich in den Schnee. Die Frau befand sich noch in der Mitte der Piste, als ein 22-jähriger Snowboarder die Piste Nr. 18 talwärts donnerte. Um eine Kollision mit der Skifahrerin zu verhindern, wich er aus, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Board.

Mit Kante des Snowboards über Knie gefahren
Am rechten Pistenrand krachte er gegen den im Schnee sitzenden Dänen. Mit der Kante des Snowboards fuhr er über dessen Schienbein und Knie. Dadurch erlitt der 54-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Kniegelenks. Der Verletzte wurde von der Pistenrettung sowie dem Notarzt des Rettungshubschraubers erstversorgt, mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus gebracht.

Die bislang unbekannte Skifahrerin sowie allfällige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bezau zu melden. 

