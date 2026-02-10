Snowboarder kracht gegen verunfallten Skifahrer

Zunächst hatte der Däne Glück. Bei der Abfahrt auf der Piste Nr. 18 kollidierte er mit einer bislang unbekannten Frau. Beide stürzten, blieben aber unverletzt. Der 54-Jährige rutschte an den rechten Pistenrand und setzte sich in den Schnee. Die Frau befand sich noch in der Mitte der Piste, als ein 22-jähriger Snowboarder die Piste Nr. 18 talwärts donnerte. Um eine Kollision mit der Skifahrerin zu verhindern, wich er aus, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Board.