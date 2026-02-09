Vorteilswelt
Nach Müller-Silber

Bludenz will olympische Medaillenschmiede werden

Vorarlberg
09.02.2026 18:55
Jonas Müller ist der erste Ländle-Medaillengewinner bei den Spielen 2026-
Jonas Müller ist der erste Ländle-Medaillengewinner bei den Spielen 2026-(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Rund 150 Rodelfans – unter ihnen auch Bürgermeister Simon Tschann – fieberten im Bludenzer Eiskanal mit Jonas Müller mit. Der Jubel war grenzenlos, als der Lokalmatador über die Ziellinie fuhr und Edelmetall sicher war. Müllers Silberne war die vierte olympische Rodelmedaille, die Bludenz eroberte. Damit wird das Alpenstädtle immer mehr zur Hochburg im Rodelsport.

0 Kommentare

Geht es nach Manfred Heinzelmaier, Präsident des Vorarlberger Rodelverbandes, soll das aber erst der Anfang gewesen sein soll. „Unser Ziel ist klar. Wir wollen Medaillengewinner ausbilden. Am liebsten Goldene. Der Eiskanal bietet uns dafür optimale Gelegenheiten. Da ist wirklich etwas am Entstehen.“ Bereits jetzt gibt es eine Handvoll Talente, die in der Lage sind, einmal in die Fußstapfen der Müller-Brüder oder Thomas Steu zu treten. Jede Medaille bedeutet einen zusätzlichen Schub. „Ich bin überzeugt, dass wir in Cortina weitere Medaillen holen.“

Präsidenten-Tochter „lockte“ Silber-Müller
Zum frischgebackenen Silbermedaillengewinner, der seine aktive Karriere schon beenden wollte, hat Heinzelmaier einen besonderes Bezug. „Jonas ist mein Nachbar und ich kenne ihn schon von Kindheit an.“ Dabei wollte Jonas Müller zuerst gar nicht in die Kunsteisbahn. „Er kam eigentlich erst durch meine Tochter Janika dazu. Jonas hat sie so gut gefallen, dass er ihretwegen zum Rodeln mitgegangen ist.“

Bürgermeister Simon Tschann, Arthur Tagwerker, Jimmy Heinzl, Manfred Heinzelmaier (v. l.)
Bürgermeister Simon Tschann, Arthur Tagwerker, Jimmy Heinzl, Manfred Heinzelmaier (v. l.)(Bild: Stadt Bludenz)
Die Stimmung beim Bludenzer Eiskanal war am Sonntagabend sensationell.
Die Stimmung beim Bludenzer Eiskanal war am Sonntagabend sensationell.(Bild: Stadt Bludenz)
Mitfiebern bis zum Schluss war angesagt. Dann wurde gejubelt.
Mitfiebern bis zum Schluss war angesagt. Dann wurde gejubelt.(Bild: Dietmar Hofer)

Modellathlet ohne Nerven
Als damaliger Nachwuchstrainer erkannte Heinzelmaier die Fähigkeiten des Modellathleten und förderte und forderte ihn. Arthur Tagwerker, Obmann des Rodelclub Bludenz, ergänzt: „Jonas ist einfach ein Wahnsinn. Er scheint überhaupt keine Nerven zu haben, so cool ist er in der Bahn.“ 

