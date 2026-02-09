Bludenz will olympische Medaillenschmiede werden

Geht es nach Manfred Heinzelmaier, Präsident des Vorarlberger Rodelverbandes, soll das aber erst der Anfang gewesen sein soll. „Unser Ziel ist klar. Wir wollen Medaillengewinner ausbilden. Am liebsten Goldene. Der Eiskanal bietet uns dafür optimale Gelegenheiten. Da ist wirklich etwas am Entstehen.“ Bereits jetzt gibt es eine Handvoll Talente, die in der Lage sind, einmal in die Fußstapfen der Müller-Brüder oder Thomas Steu zu treten. Jede Medaille bedeutet einen zusätzlichen Schub. „Ich bin überzeugt, dass wir in Cortina weitere Medaillen holen.“