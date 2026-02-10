Cobra-Einsatz wegen mysteriösem Vermummten

Zu einem Einsatz der Polizei kam es am Montag in Vorarlbergs größter Stadt Dornbirn. Dort soll ein Vermummter einem anderen Mann eine Waffe vorgehalten haben – allerdings konnte die Exekutive nichts Verdächtiges entdecken.
Am frühen Montagabend gegen 17.45 Uhr wurde die Polizei über einen verdächtigen Vorfall in der Badgasse in Dornbirn verständigt. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein älterer Mann von einer unbekannten und vermummten Person, die dem Mann eine Schusswaffe vorgehalten habe, begleitet worden sein soll.
Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Gefährdungslage vorlag, wurden umgehend mehrere Polizeistreifen alarmiert. Auch das Einsatzkommando Cobra war vor Ort. Die Beamten durchsuchten einen Wohnblock, sämtliche Bewohner konnten wohlauf angetroffen werden. Weitere Hinweise auf eine strafbare Handlung oder auf die beschriebenen Personen ergaben sich bislang nicht, heißt von der Polizei dazu.
