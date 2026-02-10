Cobra-Einsatz wegen mysteriösem Vermummten

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Gefährdungslage vorlag, wurden umgehend mehrere Polizeistreifen alarmiert. Auch das Einsatzkommando Cobra war vor Ort. Die Beamten durchsuchten einen Wohnblock, sämtliche Bewohner konnten wohlauf angetroffen werden. Weitere Hinweise auf eine strafbare Handlung oder auf die beschriebenen Personen ergaben sich bislang nicht, heißt von der Polizei dazu.