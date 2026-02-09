Handel rechnet mit 10 Millionen Euro Umsatz

Der Valentinstag zeigt sich dabei vielfältiger denn je: Neben roten Rosen liegen pastellige Farben, saisonale Blumen und natürliche Arrangements im Trend. Tulpen, Ranunkeln, Narzissen, Primeln oder Hyazinthen – vielfach bereits aus heimischer Produktion – bringen Frische, Leichtigkeit und Frühlingsvorfreude. Außerdem ist der Valentinstag längst nicht mehr nur Paaren vorbehalten: Blumen werden an Freunde genauso wie an Familienmitglieder verschenkt. „Ein kleiner Strauß, eine einzelne Blüte oder eine liebevoll gestaltete Pflanze stehen dabei als Zeichen der Zuneigung – unabhängig von Beziehung oder Anlass“, betont Ender.