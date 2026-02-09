Österreichs schnellste Frau auf dem Sprung zur WM

Magglingen als guter Boden

Bereits Ende Jänner war sie bei einem Wettkampf in Magglingen im Vorlauf in 7,35 Sekunden um eine Hundertstel unter ihrer persönlichen – im Februar 2024 in Linz aufgestellten – Bestmarke geblieben. Eine Zeit, die sie dann im Finale von nochmals um 0,04 Sekunden unterbieten konnte, ehe sie am Samstag in 7,27 noch mal schneller war. „Zeiten, die ich vor einigen Wochen sicherlich mit Handkuss genommen hätte“, gestand die 25-Jährige, die sich keine großen Ziele für die Hallensaison gesteckt hatte. „Da es der erste Aufbau mit meinem Coach Christian Gutgsell ist, wussten wir nicht, wie ich das Training annehme. Wir wollten keinen Druck aufbauen. Das Ziel war es, einfach nur Spaß zu haben.“