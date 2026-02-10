Sichtbarer Aufschwung soll in Meistergruppe führen

Ansturm auf „Endspiele“?

In denen die Vorarlberger auch auf eine größere Zuschauerunterstützung zählen dürfen. Angesichts des sportlichen Aufschwungs kamen schon gegen BW Linz mehr als 5000 ins Schnabelholz. Wenn es in die „Endspiele“ gegen die Wiener Traditionsklubs geht, darf man durchaus mit 7000 und mehr rechnen. Diese Unterstützung könnte das Zünglein in der Waage werden.

Schon in Hartberg wird Rassa Rahmani wegen der Ouedraogo-Sperre sein Debüt geben.