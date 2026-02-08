Traktor umgekippt, Fahrer schwer verletzt

Traktor geriet ins Rutschen

Da der Fahrer die Fahrt nicht fortsetzen wollte, übernahm ein Kollege den Traktor. Nach kurzer Strecke trat der Defekt erneut auf – mit dem Ergebnis, dass das Fahrzeug ins Rutschen geriet. Nach etwa 100 Metern touchierte das Gefährt schließlich eine Gartenmauer und kippte um. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades – er musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen werden, anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber „Gallus 1“ ins Krankenhaus Kempten (D) geflogen.