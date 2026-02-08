Traktor umgekippt, Fahrer schwer verletzt

Ein folgenschwerer Traktorunfall hat sich am Sonntagvormittag in der Kleinwalsertaler Ortschaft Hirschegg ereignet – ein Mann wurde dabei verletzt. Unfallursache waren technische Probleme am Fahrzeug.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 10.45 Uhr im Ortsteil Oberhirschegg. Ein Mitarbeiter des Gemeindebauhofs war mit einem Kubota-Kleintraktor unterwegs, um die Winterwanderwege zu streuen. Laut Informationen der Polizei traten während der Fahrt wiederholt technische Mängel auf, der eingelegte Gang löste sich immer wieder selbstständig – aufgrund der Probleme riss der Traktor unter anderem eine Schneestange um.
Traktor geriet ins Rutschen
Da der Fahrer die Fahrt nicht fortsetzen wollte, übernahm ein Kollege den Traktor. Nach kurzer Strecke trat der Defekt erneut auf – mit dem Ergebnis, dass das Fahrzeug ins Rutschen geriet. Nach etwa 100 Metern touchierte das Gefährt schließlich eine Gartenmauer und kippte um. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades – er musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geborgen werden, anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber „Gallus 1“ ins Krankenhaus Kempten (D) geflogen.
