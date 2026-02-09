Bekleidungsgeschäft schlittert in die Pleite

Über dem Bregenzer Bekleidungsgeschäft „MAX & Co“ kreist der Pleitegeier, am Landesgericht Feldkirch ist auf Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren über das Vermögen des Unternehmens eröffnet worden.
Laut dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) liegen die Verbindlichkeiten aktuell bei rund 150.000 Euro. Die Summe könnte allerdings ansteigen, Gläubigerforderungen können noch bis zum 16. April über den KSV1870 angemeldet werden, die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet dann am 30. April am LG Feldkirch statt.
Fortführung ungewiss
Wieso das Bekleidungsgeschäft in die Pleite schlitterte, ist noch unklar. Der KSV1870 wird die Gründe für die Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Bregenzer Rechtsanwalt Christian Steurer, der zum Masseverwalter bestellt worden ist, erheben. Ob das Unternehmen weitergeführt werden kann, obliegt ebenfalls der Verantwortung des Masseverwalters.
