Bekleidungsgeschäft schlittert in die Pleite

Fortführung ungewiss

Wieso das Bekleidungsgeschäft in die Pleite schlitterte, ist noch unklar. Der KSV1870 wird die Gründe für die Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Bregenzer Rechtsanwalt Christian Steurer, der zum Masseverwalter bestellt worden ist, erheben. Ob das Unternehmen weitergeführt werden kann, obliegt ebenfalls der Verantwortung des Masseverwalters.