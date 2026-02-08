Wegen Lärm und Müll: Mann stürmt Lokal mit Axt

Beängstigende Szenen in Wien-Favoriten: Ein 25-jähriger rumänischer Staatsbürger soll Samstagabend Gäste eines Lokals mit dem Tod bedroht haben – bewaffnet mit einer Axt!
Der Mann wohnt in einer ebenerdigen Wohnung, direkt gegenüber dem Lokal. Nach eigenen Angaben soll es dort seit Monaten immer wieder zu Lärmbelästigungen gekommen sein. Zudem hätten Gäste regelmäßig Müll auf seinem Fensterbrett abgestellt. Der 25-Jährige behauptete außerdem, von den Lokalbesuchern ausgelacht und verspottet worden zu sein.
Waffe von Beamten sichergestellt
Die Situation eskalierte schließlich: Der Mann soll die Gäste mit der Axt bedroht haben. Alarmierte Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse griffen sofort ein und nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Die Axt wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen laufen.
