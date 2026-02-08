Wegen Lärm und Müll: Mann stürmt Lokal mit Axt

Der Mann wohnt in einer ebenerdigen Wohnung, direkt gegenüber dem Lokal. Nach eigenen Angaben soll es dort seit Monaten immer wieder zu Lärmbelästigungen gekommen sein. Zudem hätten Gäste regelmäßig Müll auf seinem Fensterbrett abgestellt. Der 25-Jährige behauptete außerdem, von den Lokalbesuchern ausgelacht und verspottet worden zu sein.