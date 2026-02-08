Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wieder Polarlichter?

Salzburger dürfen auf Himmelsspektakel hoffen

Salzburg
08.02.2026 10:00
In Saalfelden waren die Polarlichter heuer schon gut am Nachthimmel zu sehen.
In Saalfelden waren die Polarlichter heuer schon gut am Nachthimmel zu sehen.(Bild: Claudia Zierler/Webcam Saalfelden)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Weil die Sonne gerade sehr aktiv ist, könnten wieder Polarlichter zu sehen sein. Wo man sich am besten positioniert und welche Tricks es gibt, verriet der „Krone“ ein Experte. 

0 Kommentare

Sie leuchten mal magentafarben, mal in sattem grün. Mit viel Glück auch in den derzeitigen Nächten. Denn die Zeichen stehen für Polarlichter über dem Salzburger Himmel derzeit gut, weiß Helmut Windhager, Leiter der VEGA Sternwarte vom Haus der Natur.

„Die Sonne ist derzeit sehr aktiv“, sagt der Experte. Denn sie unterliegt einem Zyklus, der um die zehn Jahre beträgt. Warum das so ist, weiß man zwar nicht. Aber eben, dass Polarlichter die Folge der Sonnenstürme sein können, erklärt Windhager.

Es braucht Dunkelheit und etwas Glück 
„Die Chance ist da, aber nicht extrem groß“, sagt der Himmelsexperte. Es würde auf jeden Fall nicht schaden, einen Blick nach oben zu werfen.

Am Salzburger Gaisberg ist 2024 diese Aufnahme der farbig strahlenden Lichter gelungen.
Am Salzburger Gaisberg ist 2024 diese Aufnahme der farbig strahlenden Lichter gelungen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Wichtig sei auf jeden Fall, sich an einem Ort zu positionieren, wo es sehr dunkel ist. „Zum Beispiel an der Salzach in der Nähe des Park & Ride Parkplatzes in Bergheim“, rät Windhager. Aber auch am Gipfel des Gaisbergs, etwas abgelegen von der Straße in Richtung Glasenbachtal, sei die Dunkelheit ausreichend.

Zitat Icon

Die Sonne ist derzeit sehr aktiv. Was ganz wichtig ist: Es muss wirklich dunkel sein, um die Polarlichter zu sehen. 

Helmut Windhager Leiter der VEGA Sternwarte

Bild: zVg

Für den Fall, dass man sich nicht sicher ist, was man am Himmel sieht, hat Windhager einen Tipp: „Einfach das Handy benutzen!“ Denn wenn man ein Foto macht, leuchten Polarlichter im Gegensatz zu Wolkenzirren oder Kondensstreifen durch die Belichtungsvorschau „schön rot“ auf dem Display. Ab 21.30 Uhr sollte man sich bei klarem Himmel nach Norden schauend positionieren. Wie lange es dauert und ob welche kommen, kann Windhager nicht sagen: „Leider kann man nicht in die Glaskugel schauen.“

Lesen Sie auch:
Symbolbild.
In Salzburger Therme
Saunameister belästigt Kolleginnen und muss zahlen
07.02.2026
Mit Kokain am Steuer
Gleich zwei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen
07.02.2026
CAPTCHA Realism
Warum der Kunstverein heuer nervige Kasterl zeigt
07.02.2026

Übrigens hat die Sonne derzeit Flecken, die jedoch nicht mit bloßem Auge zu erkennen sind. Dahinter stecken kühlere Bereiche, die dunkler erscheinen. „Das kann man sich so vorstellen wie die Haut auf der Milch“, sagt Windhager.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
137.984 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
133.542 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
116.101 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf