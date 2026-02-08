Skifahrer durchbrach Netz, krachte gegen Reisebus

Zu dem verheerenden Unfall war es Samstagmittag, gegen 11.45 Uhr, im Skigebiet von Söll gekommen. Der 16-jährige Jugendliche aus Luxemburg sei auf der rot markierten Piste Nr. 40a talwärts gefahren, als er laut Polizei im Bereich des Auslaufes von einem bisher unbekannten Wintersportler plötzlich abgedrängt worden sei.