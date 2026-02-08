Skifahrer durchbrach Netz, krachte gegen Reisebus

Schrecklicher und vor allem kurioser Wintersportunfall im Tiroler Söll (Bezirk Kufstein): Ein 16-jähriger Skifahrer wurde von einem Unbekannten abgedrängt, woraufhin er von der Piste abkam, ein Fangnetz durchbrach und gegen einen Reisebus am angrenzenden Parkplatz krachte. Schwer verletzt wurde der Jugendliche ins Krankenhaus eingeliefert.
Zu dem verheerenden Unfall war es Samstagmittag, gegen 11.45 Uhr, im Skigebiet von Söll gekommen. Der 16-jährige Jugendliche aus Luxemburg sei auf der rot markierten Piste Nr. 40a talwärts gefahren, als er laut Polizei im Bereich des Auslaufes von einem bisher unbekannten Wintersportler plötzlich abgedrängt worden sei.
Netz brach durch Wucht des Aufpralls
Der Teenager krachte daraufhin ungebremst gegen das Fangnetz am Pistenrand– durch die Wucht des Aufpralls durchbrach er dieses und stürzte bzw. krachte gegen einen Reisebus, der am angrenzenden Parkplatz stand.
Der Verletzte wurde ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.
Ermittler von der Polizei
Der 16-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort durch die alarmierten Rettungskräfte wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Reisebus auf Parkplatz beschädigt
Am Reisebus sei Sachschaden entstanden. Die genaue Höhe könne derzeit noch nicht beziffert werden, hieß es.
