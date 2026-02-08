Das war knapp!
Touristen fast von riesigem Felsbrocken getroffen
Schockmoment für Touristen in Nordmazedonien: Vollkommen unerwartet löste sich ein riesiger Felsbrocken neben dem Paar – und verfehlte es nur knapp.
Der brisante Vorfall ereignete sich am 7. Jänner bei Skopje in Nordmazedonien. Im bei Urlaubern beliebten Matka-Canyon krachte ein Gesteinsbrocken hinunter – nur wenige Meter von zwei Wanderern entfernt.
Glücklicherweise hatten sich die zwei Urlauber kurz zuvor von der Stelle entfernt, wo der massive Brocken hinunterstürzte, weil sie die Schlucht fotografieren wollten.
Gefahr von Felsstürzen im Winter besonders hoch
Die Wanderer kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon und wurden nicht verletzt. Der Vorfall wirft jedoch laut lokalen Medien die Frage auf, wie sicher die Wanderwege im Matka-Canyon sind. Besonders im Winter sei die Gefahr von Erdrutschen deutlich erhöht.
