Fußballfan (18) stürzte am Schloßberg in die Tiefe

Ein 18-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Grieskirchen ist Sonntag früh am Grazer Schloßberg nahe dem Uhrturm, während er mit seinem Freund Musik hörte, von einem Geländer rund sechs Meter abgestürzt. Nach Angaben der Polizei dürfte der junge Mann schwere Verletzungen an Hüfte und Hand erlitten haben, er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert. Der 18-Jährige gab an, nach einer gemeinsamen Lokaltour durch die Innenstadt mit einem 20-jährigen Landsmann auf dem Schloßberg Musik gehört zu haben.