Sechs-Meter-Sturz

Fußballfan (18) stürzte am Schloßberg in die Tiefe

Steiermark
08.02.2026 10:37
Der Grazer Schloßberg
Der Grazer Schloßberg(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Zwei Fußballfans (18, 20) feierten Sonntagfrüh auf dem Grazer Schloßberg eine Party. Im Zuge dessen stürzte der Jüngere von einem Geländer sechs Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer.

0 Kommentare

Ein 18-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Grieskirchen ist Sonntag früh am Grazer Schloßberg nahe dem Uhrturm, während er mit seinem Freund Musik hörte, von einem Geländer rund sechs Meter abgestürzt. Nach Angaben der Polizei dürfte der junge Mann schwere Verletzungen an Hüfte und Hand erlitten haben, er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert. Der 18-Jährige gab an, nach einer gemeinsamen Lokaltour durch die Innenstadt mit einem 20-jährigen Landsmann auf dem Schloßberg Musik gehört zu haben.

Hüfte gebrochen
Die Polizei wurde kurz nach 6 Uhr per Notruf alarmiert. Am Einsatzort stießen die Beamten auf den 20-jährigen Begleiter, der sofort auf sich aufmerksam machte und den Unfallhergang schilderte. Den 18-Jährigen trafen die Polizisten auf einer Bank liegend an. Er war bei Bewusstsein und klagte über große Schmerzen, Rettung und Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung.

Unter anderem dürfte er sich durch den Sturz die Hüfte gebrochen haben. Die beiden Oberösterreicher waren an die Mur gereist, um dort am Sonntag das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Sturm Graz und dem SV Ried zu besuchen.

